2018-11-29T15:19:21+03:00
Политика

В Татарстане Росгвардия впервые провела подводные стрельбы на Голубых озерах

Мероприятие состоялось в рамках учений водолазов войск ВНГ Приволжского округа [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба Росгвардии ТатарстанаФото: пресс-служба Росгвардии Татарстана
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В Татарстане в рамках учений впервые прошли занятия росгвардейцев-водолазов по подводной стрельбе. Местом проведения тренировок было выбрано одно из водоемов системы Голубых озер в черте Казани, находящееся рядом с трассой М-7 "Москва-Уфа".

На занятия прибыли водолазы СОБРа территориального управления Росгвардии и военнослужащие взвода катеров казанского специального моторизованного полка Приволжского округа ВНГ России.

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Они провели совместные занятия по спуску под воду и отработке упражнений учебных и контрольных стрельб. Для стрелковых занятий использовались специальные пистолеты СПП-1 и автоматы АПС, все они состоят на вооружении подразделений.

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

- Перед практической частью занятия с подводными стрелками провели инструктаж по основам безопасности при выполнении стрельбы в воде, а также проверили водолазное оборудование, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Отметим, чот вода в Голубых озерах даже летом не прогревается выше семи градусов тепла, а зимой стабильно держит температуру не выше четырех градосов выше нуля. Они не замерзают в любую погоду, а из-за содержания в воде калийно-кальциевых сульфитно-сульфатных солей в них нет рыб и животных.

Для погружения в воды Голубого озера сотрудникам Росгвардии пришлось использовать специальное водолазное снаряжение, которое оснащенно полнолицевыми масками с устройствами гидроакустической связи.

Сначала прошли тренировки, а затем каждый стрелок на глубине 5-6 метров выполнил контрольные стрельбы по мишени. Которые были закреплены на дистанции 6-7 метров. Все боевые пловцы показали высокие результаты, несмотря на экстремальные условия.

Росгвардия Татарстана провела подводные стрельбы.Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

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