2018-11-29T18:22:25+03:00
Происшествия

В Чебоксарах в школе учительница на иномарке сбила 11-летнего мальчика

Ребенок получил перелом ноги и был доставлен в больницу [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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В Чебоксарах в школе учительница на иномарке сбила 11-летнего мальчика.

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Не самым безопасным местом для детей оказалась территория гимназии на улице Эльгера столицы Чувашии.

Там, учительница на полном ходу сбила 11-летнего мальчика.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как пятиклассник выбегает в кадр. За ним бежит другой мальчик. Вероятнее всего дети баловались. Но эта невинная игра вдали от дорог не уберегла ребенка от неприятностей.

В тот момент, когда он забежал за угол здания гимназии, его сбил появившийся откуда невозмись автомобиль "Тойота". Мальчик получил перелом ноги и был госпитализирован.

Позже сотрудники ГИБДД выяснили - за рулем иномарки находилась 43-летний преподаватель, которая работает в этой же гимназии.

- Согласно требованиям ГИБДД и администрации города Чебоксары въезд личного транспорта на территорию образовательных учреждений запрещен, - отмечает пресс-служба МВД по Чувашии.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, но в отношении женщины уже составлен административный протокол за нарушение требований дорожного знака.

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