2018-11-29T15:43:50+03:00
Общество

В Интернете тизер к фильму «Лемаев. Человек воли» собрал более миллиона просмотров

Картина посвящена легендарному первостроителю самого крупного в Европе нефтехимического завода [видео]
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20 ноября на YouTube состоялась Интернет-премьера тизера фильма «Лемаев. Человек воли». Судя по ролику, снятому в жанрах «детектив» и «драма», лента будет посвящена периоду строительства самого большого в Европе нефтехимического комбината.

Главным же действующим персонажем стал Николай Лемаев, талантливый и энергичный управленец, которого назначают руководить строительством, а затем и работой предприятия. Насколько выполнимо это задание, когда на дворе начало 60-х и Холодная война, а тобой интересуются иностранные спецслужбы?

В Интернете тизер к фильму «Лемаев. Человек воли» собрал более миллиона просмотров.

- Мы хотели обратить внимание на людей, чей каждодневный титанический труд вывел страну в число лидеров мировой промышленности. Николай Лемаев - это поистине народный герой, пример самоотверженного труда и близкий, понятный каждому пример для подражания, - вот единственный короткий комментарий, который создатели фильма дали одному из федеральных СМИ сразу после премьеры тизера.

Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие более подробной информации, тизер «Лемаев. Человек воли» был с большим интересом принят пользователями Сети: ролик вирусно распространяется в соцсетях, попадает в кино-рейтинги и заметки крупных изданий.

На данный момент больше всего просмотров у ролика в социальной сети «Вконтакте», где за неделю его посмотрело более миллиона пользователей.

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