Кошка не обнаружена: власти Набережных Челнов отреагировали на просьбу "устранить" животное, которое живет в подъезде

История конфликта жительницы Набережных Челнов Наили З. и бездомной кошки продолжается. Так, на официальную просьбу женщины "устранить" животное, которое поселилось в ее подъезде, отреагировала администрация города.

26 ноября на место была отправлена служба по отлову бездомных животных. Осмотрев весь первый подъезд дома по адресу 14/12, специалисты не обнаружили никаких следов кошки.

Напомним, ранее Наиля жаловалась, что "кошке не место в подъезде, потому что она везде гадит". Жалобу женщины, которую она оставила на портале "Народный контроль" никто так и не поддержал.

Теперь остается только гадать, что случилось с кошкой и где она теперь находится. Не исключено, что кто-то из неравнодушных местных жителей приютил животное в своей квартире или кошка нашла для себя более гостеприимный подъезд, в котором ей пока не угрожает "устранение".