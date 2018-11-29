Туризм-2018 в Чувашии: что посмотреть и где недорого остановиться

Чтобы увидеть все красоты Чувашии, придется потратить несколько дней. Для начала пройдите маршрут Пушкина, который он преодолел, собирая материалы о пугачевском восстании для романа «Капитанская дочка». Посетите уникальный железобетонный мост, похожий на декорацию фильма о Гарри Поттере. По некоторым данным, его длина составляет 400, а высота 20 метров. Объект официально включен в список памятников истории и культуры Канашского района. Закрытый мост пыталась разбомбить немецкая авиация, но не смогла найти его. Под мостом находится родник и купель.

Поднимитесь на Государеву гору. Она была названа так в честь посещения ее Екатериной Великой, которая была очарована прекрасными видами на приволжские ландшафты. В 5 километрах от города Козловка находится деревня Новородионовка, с 87-метрового берега которой открываются шикарные виды.

Внизу расстилаются старое русло Волги и устье реки Аниш. Местные жители отмечают здесь свадьбы и проводят фотосессии. Чувашия – уникальный природный комплекс, являющийся средоточием разнообразных памятников – от биологических до исторических.

Для отдыхающих разработаны восемь пеших экологических экскурсионных маршрутов. Они в полной мере позволят насладиться красотами природы. В противовес природному ландшафту столица Чувашии – Чебоксары со своей современной инфраструктурой и уникальной архитектурой мегаполиса.

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ»

СОК «Спорт» - один из лучших комплексов эконом-класса в Чебоксарах, бюджетный отель для практичных людей, правильно планирующих свой бюджет. Отель «Спорт» расположен в центре столицы, в парковой зоне, рядом с самыми значимыми достопримечательностями и спортивными объектами города.

В шаговой доступности стадион, бассейн, театр, лучшие музеи и детский парк, экскурсионное бюро. 22 августа 2018 года гостиница прошла сертификацию и получила «Две звезды». По данным Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг, гостиница «Спорт» - один из лидеров среди предприятий России, получивших звание «Лучшее предприятие страны».

Номерной фонд гостиницы постоянно обновляется и в настоящий момент состоит из 93 различных номеров от блоков эконом-класса до категории люкс. Максимальное количество мест размещения - 234. Проживание для туристов составляет от 950 рублей с человека (при двухместном размещении) и 650 рублей с человека для групп от 20 человек и более.

На первом этаже гостиницы расположено уютное кафе с тремя залами вместимостью до 100 персон и два банкетных зала. В меню более 300 наименований блюд домашней и европейской кухни. Также для комфорта окружающих имеется сауна, прачечные услуги, тренажерный зал, охраняемая парковка и прокат авто. Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и кафе.

Гостиница так же предлагает всем отдыхающим экскурсионные услуги.