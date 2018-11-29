2018-11-29T13:26:49+03:00
Общество

«Берегите и цените своих родных и близких»: первый президент Татарстана поблагодарил всех за соболезнования в связи с кончиной его супруги

Сакина Шаймиева скончалась после продолжительной болезни 16 ноября этого года
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: shaimiev.tatarstan.ruФото: shaimiev.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

Первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минитимер Шаймиев спустя время поблагодарил всех за соболезнования в связи с кончиной его супруги Сакины Шаймиевой.

- Уважаемые друзья! В эти скорбные для нашей семьи дни мы получили сотни телеграмм-соболезнований в связи с кончиной Сакины Шакировны. Их выразили как знакомые, так и незнакомые лично с нашей семьей люди со всей республики, из многих уголков Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Знаем, что много было теплых воспоминаний и искренних слов о Сакине Шакировне в средствах массовой информации и социальных сетях. Она любила людей, старалась творить добро и очень ценила всеобщее доброе отношение к себе со стороны татарстанцев. От всего сердца выражаем всем глубокую признательность и огромную благодарность за внимание, сочувствие и поддержку в тяжелое для нас время. Желаем всем здоровья и благополучия. Берегите и цените своих родных и близких, - гласит обращение на официальном сайте Госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева.

Напомним, супруга первого президента республики Сакина Шаймиева скончалась рано утром 16 ноября на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Ее похоронили Старо-Татарском кладбище Казани.

Отметим, что в 2007 году Сакина Шаймиева, уже будучи на пенсии, выпустила книгу «В тени Минтимера».

- Да, Минтимер – руководитель республики. Но для меня он всегда был и остается главой семьи, отцом моих сыновей, человеком, которого я однажды и на всю жизнь выбрала спутником жизни. С ним я делю радости и невзгоды, ко мне он возвращается отдохнуть от государственных забот. Пусть я – не публичный политик, зато «политик» в семье. Рядом со мной мой «папулечка», так я называю своего мужа, «вырос» до президента. Минтимер на моем юбилее сказал, что для него я – та самая женщина, которую невозможно не любить. Эти нежные и милые слова тем приятнее, что мой муж очень сдержанный человек и говорит так очень и очень редко, - написала жена первого президента Татарстана в своей книге.

А в 2016 году вышла дополнительная версия биографии. В ней Сакина Шаймиева призналась, что мечтает понянчить правнуков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил
В учебнике для 4 класса «Литературное чтение» оказалось одно скандальное школьное задание: написать письмо отцу на фронт. Иные родители гневно отреагировали на это. Наш колумнист Николай Варсегов отозвался на эту тему
Новости 24
На ремонт трех мостов в Набережных Челнах будет выделено больше 4 миллионов рублей
До аэропорта Казани теперь можно добраться на электричке из Свияжска и Канаша
В Чувашии нашли 14-летнюю девочку, которая пропала по пути из школы домой
В Марий Эл водитель сбил пешехода и скрылся
В Татарстане мужчина поджег свою приятельницу зажигалкой
Казанцев приглашают на кастинг нового телепроекта про экстрасенсов
МВД Марий Эл советует журналистам и фотографам не покупать коньяк по пути на мероприятия
Казанский Кремль об отмене выступления группы IC3PEAK: это не цензура
1 декабря в Чебоксарах пройдет ярмарка бездомных животных
Остановился лишь услышав звук удара: в Чувашии фура насмерть сбила молодого человека
Татарстанская фирма слишком поздно узнала, что ее обокрали на 3,3 миллиона рублей
Имущество страховой компании "АСКО" из Набережных Челнов выставят на продажу
Дальнобойщик из Татарстана пропал по дороге в Москву
За прошедшие сутки в Чувашии при пожарах погибли два человека
В Татарстане внедорожник вылетел с дороги и застрял между опорами линий электропередач
Данис Зарипов пообещал постричься налысо, если на матче с "Северсталью" будет аншлаг