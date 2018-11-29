«Берегите и цените своих родных и близких»: первый президент Татарстана поблагодарил всех за соболезнования в связи с кончиной его супруги

Первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минитимер Шаймиев спустя время поблагодарил всех за соболезнования в связи с кончиной его супруги Сакины Шаймиевой.

- Уважаемые друзья! В эти скорбные для нашей семьи дни мы получили сотни телеграмм-соболезнований в связи с кончиной Сакины Шакировны. Их выразили как знакомые, так и незнакомые лично с нашей семьей люди со всей республики, из многих уголков Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Знаем, что много было теплых воспоминаний и искренних слов о Сакине Шакировне в средствах массовой информации и социальных сетях. Она любила людей, старалась творить добро и очень ценила всеобщее доброе отношение к себе со стороны татарстанцев. От всего сердца выражаем всем глубокую признательность и огромную благодарность за внимание, сочувствие и поддержку в тяжелое для нас время. Желаем всем здоровья и благополучия. Берегите и цените своих родных и близких, - гласит обращение на официальном сайте Госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева.

Напомним, супруга первого президента республики Сакина Шаймиева скончалась рано утром 16 ноября на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Ее похоронили Старо-Татарском кладбище Казани.

Отметим, что в 2007 году Сакина Шаймиева, уже будучи на пенсии, выпустила книгу «В тени Минтимера».

- Да, Минтимер – руководитель республики. Но для меня он всегда был и остается главой семьи, отцом моих сыновей, человеком, которого я однажды и на всю жизнь выбрала спутником жизни. С ним я делю радости и невзгоды, ко мне он возвращается отдохнуть от государственных забот. Пусть я – не публичный политик, зато «политик» в семье. Рядом со мной мой «папулечка», так я называю своего мужа, «вырос» до президента. Минтимер на моем юбилее сказал, что для него я – та самая женщина, которую невозможно не любить. Эти нежные и милые слова тем приятнее, что мой муж очень сдержанный человек и говорит так очень и очень редко, - написала жена первого президента Татарстана в своей книге.

А в 2016 году вышла дополнительная версия биографии. В ней Сакина Шаймиева призналась, что мечтает понянчить правнуков.