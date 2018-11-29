В Татарстане по факту гибели людей в ванной от удара тока возбудили уголовное дело

По итогам доследственной проверки случая гибели от удара током двух людей в одной из квартир Чистополя возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сообщили «КП-Казань» в следственном комитете Татарстана.

Напомним, 15 ноября этого года во время ремонта 29-летний мужчина пошел в ванную помыть руки. После контакта с водой он схватился за металлическую трубу сушилки полотенец. Мужчину тут же ударило током и упал на пол. При этом сорвал трубу, и горячая вода хлынула на пол.

На крики супруги мужчины прибежала 34-летняя соседка. Она коснулась лежащего и тут же упала замертво рядом с ним. Дело в том, что женщина получила удар током, когда ее ноги коснулись разлитой по полу воды.

Когда правоохранители обследовали место происшествия – квартиру, то наткнулись на оголенные провода.