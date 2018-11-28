2018-11-28T12:04:22+03:00
Происшествия

Мексиканские страсти по-татарстански: В Заинске тракторист специально протаранил машину свой возлюбленной

Со слов очевидцев, "ВАЗ" принадлежал девушке парня, которая ему изменила [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Интернете появилось видео того, как в одном из дворов Заинска трактор намеренно несколько раз таранит "ВАЗ". Вначале видео появилось без каких бы то ни было комментариев, и жителям Татарстана оставалось самим гадать, что же стало причиной подобной мести.

Однако чуть позже автор видео рассказал, что владелица "ВАЗа" и тракторист были знакомы и даже состояли некогда в любовных отношениях. Так, молодой человек сам приобрел для возлюбленной автомобиль, но после увидел, как она гуляет с другим мужчиной. Однако вместо того, чтобы просто оставить неверную девушку в прошлом, оскорбленный парень, недолго думая над планом мести, решил уничтожить дорогостоящий подарок. Кто-то совместные фотографии рвет, кто-то назло проводить свободное время в увеселительных заведениях, кто-то устраивает скандалы, кто-то даже полностью меняет имидж и внешность, а кто-то вот - таранит машины.

На видео заметно, что отечественная легковушка получила серьезные повреждения. Так, например, у нее разбито стекло и смята дверь. В момент тарана в автомобиле никого не было.

Ревнивый тракторист таранит машину в Татарстане.

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