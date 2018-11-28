2018-11-28T18:52:01+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: мужчина попытался застрелить знакомого за отказ взять в кредит 30 миллионов рублей

Утверждается, что жертве покушения удалось избежать трагических последствия, потому что пистолет дал осечку
Олег ЛУГОВОЙ
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Несмотря на то, что это был револьвер, осечки все же произошли. Фото: с сайта hunter02.ruНесмотря на то, что это был револьвер, осечки все же произошли. Фото: с сайта hunter02.ru
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Сотрудниками Росгвардии Татарстана задержан 58-летний Расим Хайрутдинов. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «покушение на убийство».

Как полагается следствие, 25 ноября этого года Хайрутдинов ехал на автомобиле Тайота Лэнд Крузер вместе с 38-летним знакомым гендиректором одного из предприятия Альметьевска. Тот должен был встретиться с работниками банка, чтобы решить вопрос о получении кредита на 30 миллионов рублей.

Вот только пассажир иномарки в пути передумал, так как посчитал условия займа невыгодными для себя. На что Хайрутдинов на перекрестке дороги Альметьевск-Урсаево остановил машину якобы для того, чтобы почистит стекла.

Мужчина вышел из салона авто и открыл дверь за передним пассажирским сиденьем, где сидел «капризный» знакомый. Хайрутдинов достал револьвер и попытался застрелить попутчика, но пистолет дал осечку.

Услышав характерный щелчок, пассажир выскочил из машины. Хайрутдинов несколько раз попытался застрелить мужчину, но к удаче последнего безуспешно. Между знакомыми завязалась драка.

В ходе нее Хайрутдинов оттолкнул несостоявшуюся жертву, сел в машину и уехал. Его задержали в тот же день по месту жительства.

- Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Суд заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУ СКР Татарстана.

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