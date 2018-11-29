Полуприцепы-цистерны BONUM - высокое качество и защита груза при любых погодных условиях

Приближающаяся зима уже дала о себе знать: минусовые температуры, сложные погодные условия. И для многих компаний, чья деятельность связана с перевозкой битума, настало время задуматься о том, как перевозить битумные материалы с минимальными теплопотерями. Мы знаем, что есть техника, которая благодаря уникальной технологии не позволяет грузу терять свои свойства при перевозке.

Одним из ведущих производителей такой техники в России и СНГ является ростовская компания BONUM, которая теперь имеет собственное представительство в столице Татарстана - Казани.

BONUM

Заводом накоплен солидный опыт по созданию качественных, отвечающих всем современным требованиям полуприцепов-цистерн, разработанных специалистами завода с учетом всех критериев и пожеланий партнеров и покупателей. Благодаря такому подходу к производству техники можно говорить о ряде преимуществ продукции компании BONUM. Итак, о чем идет речь.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ битумовозов нового поколения.

Важный фактор, который говорит в пользу техники BONUM, - это сохранение температуры перевозимого груза: она должна оставаться неизменной в течение всей поездки.

Соответствующую функцию выполняет запатентованная заводом BONUM система термоизоляции BONUM THERMO-S SYSTEM, разработанная в ходе детального исследования, проведенного конструкторским отделом предприятия при участии иностранных партнеров - производителей техники и оборудования и клиентов компании.

Эта система представляет собой три ступени. Первая состоит из 150-миллиметрового слоя минеральной ваты, вторая - из 4 мм теплоизолирующего слоя, третья - из 5 мм экранирующего теплоизолятора.

Фото: Компания «БОНУМ»

Многоуровневая термоизоляция содержит материалы, не впитывающие влагу и предотвращающие появление конденсата. Система BONUM THERMO позволяет эксплуатировать битумовозы BONUM в любое время года - и даже в регионах, где столбик термометра зимой опускается до -40 градусов по Цельсию.

ОПТИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ОСЬ

Следующий важный момент - обеспечение оптимальной нагрузки на ось полуприцепа, что дает дополнительные преимущества для клиентов, ведь существуют довольно строгие законодательные ограничения в контексте весового контроля. И в этом смысле конструкторам компании BONUM удалось добиться прекрасных результатов, оптимизировав распределение нагрузки и увеличив возможности для перевозки материалов.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОКРАСКИ BONUM

Совершенно уникальна фирменная трехступенчатая запатентованная система окраски под названием BONUM PRIME System 3S, которая имеет длительный срок защиты от сквозной коррозии как минимум 15 лет.

Это достигается, во-первых, за счет предварительной обработки поверхности цистерны в обитаемой дробеструйной камере, что повышает коэффициент прилегания покрытия, его качество и долговечность. Во-вторых, применяется окраска эпоксидным термостойким цинкосодержащим грунтом, что повышает максимальную стойкость против коррозии и увеличивает срок эксплуатации. И, наконец, в-третьих, прочное и красивое внешнее покрытие, обеспечивающее защиту от агрессивных факторов окружающей среды, обеспечивается с помощью двухкомпонентной эмали европейского производства (120-250 микрон). К слову, аналогичные лакокрасочные материалы используются на заводах Audi, BMW, Volkswagen.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Завод BONUM постоянно развивается, специалисты завода систематически повышают квалификацию, в производство внедряются новые инновационные технологии. Недавнее сотрудничество с машиностроительными лидерами Японии позволило заводу BONUM перенять новый опыт и продолжить внедрение принципов KaiZen и 5S в производство: правильная сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и постоянное совершенствование.

BONUM - предприятие, которое постоянно занимается улучшением и оптимизацией всех производственных и бизнес-процессов.

Только такой подход позволяет быть в числе лидеров рынка.

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ - ПРИОРИТЕТ КОМПАНИИ

И, конечно же, весьма серьезным и принципиальным направлением деятельности является улучшение сервиса для клиентов, поэтому налажены контакты с лизинговыми компаниями и разработаны программы лояльности, а также работают личный менеджер и система обратной связи.

Как приобрести полуприцеп-цистерну?

На самом деле, все очень просто: позвонить менеджеру и назначить встречу в удобное время. Специалист поможет подобрать технику, расскажет про лизинговые предложения.

Компания «БОНУМ» традиционно открыта для сотрудничества и партнерства.

Также для клиентов действует скидка до 15 процентов по программе льготного лизинга и специальные предложения от всех лизинговых компаний.

На заводе BONUM до нового года действует акция - все клиенты получают в подарок систему Opti Link, которая показывает на экране смартфона давление в шинах, нагрузку на оси, состояние тормозных систем и другие важные параметры полуприцепа. Для того, чтобы увидеть актуальную информацию о параметрах полуприцепа BONUM, водителю даже не придется покидать кабину тягача.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ФИЛИАЛ «ПРИВОЛЖСКИЙ - КАЗАНЬ»:

Республика Татарстан, город Казань, трасса М7. Зеленодольский район, Осиновское с/п, пос. Новониколаевский, ул. Центральная, д. 4, офис 208.

Тел.: +7 (927) 244-47-22.

e-mail: m.sablin@bonum-trailer.ru

Сайт: https://www.bonum-trailer.ru/

Ютуб: Обзор битумовоза

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