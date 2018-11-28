2018-11-28T18:18:26+03:00
Авто

Новогодняя иллюминация или помощь водителям?: жители Казани обсуждают новый светофор на улице Магистральная

Новый объект отличается от своих "собратьев" тем, что светится даже столб
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: скриншот.Фото: скриншот.
Изменить размер текста:

Улица Магистральная для Казани территория уникальная. Долгие годы дорога там больше напоминала швейцарский дырявый сыр, а то и вовсе поле военных действий. Автомобилисты туда без лишней надобности не заезжали, да и пешеходы старались обходить ее стороной.

В городе к Магистральной прочно прикрепили клеймо самой "убитой" дороги Казани. Об этом свидетельствовали все рейтинги. Как-то в одну из ям даже кресло установили, предложив присесть в него мэру Казани Ильсуру Метшину.

Время шло, дорогу на Магистральной подлатали. Даже больше, сделали капитальный ремонт, потратив более 600 миллионов рублей.

При этом, кладкой нового асфальта дело не обошлись. Територию на Магистральной облагородили и даже поставили не самый обычный для Казани светофор. Горит там не только лампочка, которая подсказывает, когда автомобилистам ехать и когда пешеходам идти, светится весь светофорный объект, даже столб.

Подобные светофоры есть во многих городах России. Их основная задача помочь автомобилистам, например, в туман, когда видимость небольшая и маленький огонек можно и не рассмотреть, или же, если перед светофором припарковалась фура, из-за которой не видно цвет сигнала. Впрочем, казанцы в соцсетях нашли и другое объяснение появлению данного объекта.

- В Москве давно такие светофоры, и не из-за больших авто. Просто издалека видно, и красиво, - написал житель Татарстана Евгений.

- Надо такие ставить над пешеходными переходам, а то знаки не всегда видно, да и пешеходы переходят и не смотрят по сторонам, - отмечает пользователь интерета Александр.

Среди других вариантов фигурировало, что подобная подсветка - это что-то вроде новогодней иллюминации или же некая рекламная акция.

Светофор на Магистральной в Казани.

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани обсудят проблемы производителей сельхозтоваров
В Чебоксарах в 2019 году на отлов и содержание бездомных животных потратят 3 миллиона рублей
В Татарстане безработного, напавшего с кирпичом на старушку, приговорили к 4 годам колонии
Новую схему автобусных маршрутов в Чебоксарах начали вешать на остановках
Полиция Казани ищет укравших у старушки 270 000 рублей и 1 500 долларов США
29 ноября в Казани свет отключат в четырех районах
В Татарстане бухгалтера ООО «Галлон» будут судить за многомиллионное хищение
Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной Казани вошла в топ-5 лучших в России
Житель Чебоксар из-за «пикника» с полицейскими отправится в колонию
В Казани сотрудники МФЦ начали обслуживать горожан на выезде
В Казани водителя-пенсионера будут судить за смертельный наезд, в котором погибла мать с ребенком
В Казани обманутые дольщики «Фона» смогут заселится в дом №100г на улице Павлюхина
В Чебоксарах 14-летняя девочка пропала по дороге из школы домой