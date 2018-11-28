Новогодняя иллюминация или помощь водителям?: жители Казани обсуждают новый светофор на улице Магистральная

Улица Магистральная для Казани территория уникальная. Долгие годы дорога там больше напоминала швейцарский дырявый сыр, а то и вовсе поле военных действий. Автомобилисты туда без лишней надобности не заезжали, да и пешеходы старались обходить ее стороной.

В городе к Магистральной прочно прикрепили клеймо самой "убитой" дороги Казани. Об этом свидетельствовали все рейтинги. Как-то в одну из ям даже кресло установили, предложив присесть в него мэру Казани Ильсуру Метшину.

Время шло, дорогу на Магистральной подлатали. Даже больше, сделали капитальный ремонт, потратив более 600 миллионов рублей.

При этом, кладкой нового асфальта дело не обошлись. Територию на Магистральной облагородили и даже поставили не самый обычный для Казани светофор. Горит там не только лампочка, которая подсказывает, когда автомобилистам ехать и когда пешеходам идти, светится весь светофорный объект, даже столб.

Подобные светофоры есть во многих городах России. Их основная задача помочь автомобилистам, например, в туман, когда видимость небольшая и маленький огонек можно и не рассмотреть, или же, если перед светофором припарковалась фура, из-за которой не видно цвет сигнала. Впрочем, казанцы в соцсетях нашли и другое объяснение появлению данного объекта.

- В Москве давно такие светофоры, и не из-за больших авто. Просто издалека видно, и красиво, - написал житель Татарстана Евгений.

- Надо такие ставить над пешеходными переходам, а то знаки не всегда видно, да и пешеходы переходят и не смотрят по сторонам, - отмечает пользователь интерета Александр.

Среди других вариантов фигурировало, что подобная подсветка - это что-то вроде новогодней иллюминации или же некая рекламная акция.