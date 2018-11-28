Горячим сердцам да холодный ум!

Бесшовные комплекты для недоношенных. Жестовый QR-код для глухонемых. База отдыха для детей-аутистов. Это - социальное предпринимательство. Когда ты даешь нуждающимся то, что не может дать государство, и получаешь за это денежную благодарность.

Но авторам подобных проектов часто не хватает бизнес-знаний и стартового капитала для начала своего дела. Шанс на воплощение идей в жизнь социальным предпринимателям дает фонд «Навстречу переменам», поддерживаемый компанией Tele2 и другими партнерами из большого бизнеса.

В этом году гранты по 1,2 миллиона рублей получили пять социальных предпринимателей из Архангельска, Тулы, Новосибирска, Москвы и Пскова. Свои проекты они представили в финале всероссийского конкурса «Навстречу переменам», прошедшего 22 ноября в Москве.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

«Валяные бесшовные комплекты из шерсти и шелка помогают новорожденным с недостаточным весом. Как показало исследование, они растут на 60% быстрее, чем на обычных пеленках!»: первый лауреат гранта Ирина Белозерова из Архангельска.

С помощью полученных денег она собирается запустить полноценное производство шапочек, нагрудников, пледов, коконов и носочков.

- Благодаря тесному контакту с шерстью идет постоянный микромассаж, - объясняет девушка. - И особенно такие комплекты полезны недоношенным детям.

Планы у Ирины большие: разработать специальный кокон для реанимации, увеличить обороты и выйти на международный рынок. Белозерова надеется на помощь в маркетинге и создании бренда и уверена в успехе. По ее словам, проект «Нейроворсинки» для малышей критической массы не имеет аналогов в мире.

РАССВЕТ

Юрий Мосенжник - предприниматель из Псковской области. После операции ребенка его жизнь разделилась на «до и после»: у малыша стали проявляться черты аутизма.

- Мы жили как все, были активной семьей, ездили на море, - рассказывает Юрий. - Но для семей с аутистами обычный отдых фактически закрыт: стоит намного дороже, а от окружающих постоянные претензии.

«Почему ребенок шумит, почему он такой невоспитанный?» - с такими вопросами приходится сталкиваться большинству подобных родителей. К счастью, Мосенжник нашел выход из положения и теперь приглашает семьи с особыми детьми на собственную базу отдыха.

Впрочем, «база отдыха» - это пока слишком громкое название. На деле - несколько домиков с большим огороженным участком. Зато внутри все сделано для удобства особых мальчиков и девочек и их родителей.

- Мы создали место, где дети смогут спокойно погулять на детской площадке, поиграть в мягкой игровой комнате, а их родители полноценно отдохнуть и пообщаться между собой. И уже в следующем году мы собираемся принять 190 семей! – говорит Юрий Мосенжник.

Зачастую длительные поездки на отдых даются детям-аутистам тяжело. Да что детям, даже родителям требуется время для восстановления. После посещения базы Юрия у гостей совсем другие ощущения.

- Помирились с мужем, повысилась успеваемость. Это был действительно отдых, а не очередной интенсив, после которого вновь нужно отдыхать, - делятся первые постояльцы.

Пока их обслуживают всего три сотрудника, но в планах Юрия увеличить объемы и масштабироваться в другие регионы. Спрос - очень большой.

СВЕТ В РУКАХ

Выступление Александры Фешиной получилось самым эмоциональным. Москвичка просто не смогла сдержать слез: «Я мама четверых детей, и один из них умер при родах. Тогда казалось, что такое случилось только со мной. Но на деле каждый день 500 российских семей ЕЖЕДНЕВНО испытывают эту боль!»

В России нет ни одной организации, кто помогает родителям бороться с такой психологической травмой. А ведь папы и мамы, прошедшие через эту потерю, в 7 раз больше подвержены депрессиям, и в 2 раза чаще их посещают суицидальные мысли.

Основная цель проекта Александры - запустить полноценную образовательную помощь. Уже сейчас группы поддержки образованы в 12 городах, но девушка хочет привлечь к проблеме еще больше внимания.

- Это дело родилось от острого желания помочь одной семье чуть меньше страдать, и это лучшее дело в моей жизни. Мы не сможем избавить людей от горя, но подскажем, как с этим жить и куда можно обратиться за помощью…, - говорит Александра Фешина.

ДЛЯ ГЛУХИХ

Гранты по 1,2 миллиона рублей, и их получили еще два социальных предпринимателя. Алексей Соколов из Новосибирска разработал проект для повышения уровня культуры, а Елена и Павел Максимовы ведут образовательные курсы для подготовки к ЕГЭ. Лауреаты занимаются с глухими и людьми с нарушением слуха.

В частности, по проекту семьи Максимовых уже обучились 40 глухих детей, 15 из которых получили по ЕГЭ положительную оценку. В Казани по этой программе обучается целый класс коррекционной школы.

Здесь же выпускается еженедельная телепрограмма с образовательной частью и мультфильмом с сурдопереводом или на жестовом языке. Руководитель проекта Татьяна Мерзлякова - получатель гранта «Навстречу переменам» в прошлом году.

БЛАГОЕ ДЕЛО

С каждым годом социальных проектов и заявок на получение финансирования становится больше. И руководители фонда собираются уделять все большее внимание своему детищу.

- Важно, чтобы соискатели не просто приезжали за деньгами, но и хотели учиться. Чтобы брали от нас все возможности, - говорит член жюри, директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова. - Помимо денег мы ведем всех финалистов в программе «Инкубатор», делимся советами и помогаем выстраивать бизнес-модель.

- Сейчас социальное предпринимательство для многих непонятно, поскольку появилось в нашей стране сравнительно недавно, - отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. - Но каждый вложенный рубль дает в дальнейшем куда большую сумму и помогает решить большое количество социальных проблем. Успехи уже есть, и наша задача - помочь социальным предпринимателям добавить к их горячим сердцам холодный ум.