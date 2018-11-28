Руководство сети «Эссен» внедрило «Полевой Четверг» для топ-менеджеров

Проект под кодовым названием «Полевой Четверг» был запущен в сентябре 2018 года. Еженедельно топ-менеджеры компании посещают магазины с целью поиска зон их развития. Разработан специальный подход для аналитики этих визитов, который позволяет максимально использовать полученную информацию и дальнейшем анализировать предпринятые шаги.

«Полевой Четверг» вовлекает линейных сотрудников в процесс анализа работы магазина, основных рутин. По итогам посещения участники проекта заполняют специальный формализованный отчет.

На еженедельном совещании топ-менеджеров информация используется для повышения эффективности бизнес-процессов компании. Это нововведение - ответ на развивающийся в розничной торговле тренд интерактивного взаимодействия не только с покупателями, но и с сотрудниками различных подразделений.

О примерах введенных изменений рассказывают сами топ-менеджеры компании.

Генеральный директор сети «Эссен» Азамат Ахмадуллин:

«Полевой Четверг» позволяет осознать, с какими трудностями постоянно приходится сталкиваться персоналу, как сделать лучше сервис и упростить работу сотрудников. Во время одного из визитов менеджер внес замечание о неудобной системе сканирования и предложил заменить оборудование на сканеры другого типа - с горизонтальным лучом».

Финансовый директор компании Дамир Бариев:

«Когда мы инициировали этот проект, главной задачей было увидеть и проанализировать, как реализуются прописанные в офисе рутины и регламенты в магазинах. Сейчас директора магазинов могут разместить свои идеи и вопросы на специально созданных форумах. Общие решения принимаются на совещаниях ТОП-менеджмента».

Директор по маркетингу Анастасия Власова:

«Особенно ценна коммуникация с покупателями. Они задают вопросы, высказывают свое мнение о внутреннем устройстве магазина, ценах, акциях, товаре, что дает руководителям более полное понимание запросов самых важных людей в нашем бизнесе. Благодаря этому мы существенно улучшили навигацию в торговых центрах, улучшили выкладку на полках».

Директор по информационным технологиям Александр Санников:

«Совместная работа сотрудников магазинов и руководителей дает понимание, насколько качественно и эффективно прописаны процессы для сотрудников магазина. Такое тесное взаимодействие помогает ускорить изменения в регламентах или рутинах, если они необходимы. Итогом моего последнего визита в гипермаркет стала полная автоматизация ежедневной отчетности для управляющего состава магазина. Отчет выгружается автоматически в 6 утра и позволяет сэкономить более часа рабочего времени директора в день».

Директор по персоналу Юлия Серединина:

«Такой опыт - это элемент тимбилдинга для команды руководителей. Совместный анализ ситуации в магазинах позволяет достигать более эффективных решений и в кратчайшие сроки. Это иной уровень взаимодействия, нежели ранее. Иначе без такой практики мы рискуем превратиться в офисных работников и будем принимать решения, оторванные от практики».

Идея проведения такого мероприятия получена из опыта работы ведущих западных компаний. Передовые международные ритейлеры Mitchells/ Richards, H&M, Wallmart используют схожую практику

СПРАВКА

Сеть «Эссен» (ООО «Оптовик») - крупнейшая региональная сеть в ПФО. До 200 тысяч человек посещают торговые центры ежедневно. 87% покупателей стали держателями карты «Эссен. Моя Семья».

Основная география расположения магазинов: Республика Татарстан, а также Марий Эл, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Кировская область.

Годовой оборот за 2017 год по формату «гипермаркет» составил более 13,8 млрд. рублей.

Компания создана в 2003 году. За пятнадцать лет на рынке ритейла ООО «Оптовик» открыл 32 магазина «Эссен» различных форматов: гипермаркеты, универсамы, супермаркеты. ООО «Оптовик» работает с 541 федеральным и 247 региональными поставщиками. Более 32 тысяч различных наименований продукции представлено на полках магазинов сети.

За последние 5 лет в развитие компании было вложено более 1,5 млрд рублей.

Компания реализует ряд социальных проектов, помогающим незащищенным слоям населения.