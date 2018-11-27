Главу Минмолодежи Татарстана озаботило качество песен группы IC3PEAK

После первого заседания при новом министерстве молодежи Татарстана его глава – Дамир Фаттахов, поделился с журналистами своим мнением о творчестве нашумевшей группы IC3PEAK.

Отметим, в прошлую пятницу ее концерт в Казани оказался сорван. Как гласит официальная версия, из-за анонимного звонка о заложенном в месте проведения мероприятия взрывном устройстве.

Речь идет о той самой группе, которая стала автором скандального клипа «Смерти больше нет», размещенного на просторах Интернета. Многие обеспокоенные родители сравнивают эффект от их творчества с деятельностью групп смерти в социальных сетях.

В свою очередь главу Минмолодежи Татарстана Дамира Фаттахова больше заботит не сам срыв концерта IC3PEAK, а, в принципе, вопрос о том, почему молодежи нравится такое творчество и что делать с этим.

По мнению Фаттахова, нужно сконцентрироваться на создании именно условий для появления альтернативы этому, позитивного контента с исконными ценностями, рассказывающие слушателям о том, что такое хорошо, а что такое плохо.

При этом татарстанский министр против запрета таких групп как IC3PEAK в Интернете, так как это ни к чему не приведет, да и, в принципе, невозможно.