В Чувашии из-за отравления в школах 8 детей начата доследственная проверка

В ходе еженедельного совещания с членами Кабмина Чувашии глава республики Михаил Игнатьев обратил внимание на случаи отравления детей в местных образовательных учреждениях.

Речь идет о 3 случаях кишечной инфекции в кадетском корпусе Чебоксар и о 5 случаях в лицее поселка Кугеси.

– Был инцидент по отравлению трех учащихся после каникул в Кадетском корпусе. Остальные случаи не подтверждены, поскольку у них было выявлено ОРВИ. Похожий случай произошел в Кугесьском лицее. То же самое: случаи не подтверждены. Оказалось, у них тоже симптомы ОРВИ, - сообщил Игнатьеву глава Минобра Чувашии Сергей Кудряшов.

В свою очередь, по словам руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в республике Надежды Луговской, при проведении санитарно-эпидемиологического расследования в этих образовательных учреждениях были выявлены нарушения при организации питания.

Так, организацией питания ООО «Комбинат Школьного питания №3» охлажденное мясо и полуфабрикаты были самостоятельно заморожены, чтобы увеличить сроки их хранения. А этот процесс по правилам должен происходить непосредственно на предприятиях мясопереработки.

При этом при приготовлении еды в указанных школьных столовых применялись запрещенные к использованию в образовательных учреждениях продукты - черный перец и майонез. Кроме того, часть обнаруженной продукции не имела маркировки, а персонал не соблюдал правил личной гигиены.

– Сергей Владимирович, вас ввели в заблуждение. ОРВИ – это ОРВИ, а не пищевое отравление. Поэтому здесь котлеты от мух нужно разделять, как в народе говорят. Того, кто ввел вас в заблуждение, выгоните с работы, – в итоге высказал главе Минобра Чувашии Михаил Игнатьев и добавил. - Прошу пересмотреть все отношения по договорам на школьное питание. Директор должен отвечать за качество. Если нужно расторгать договора – расторгайте. Ответственность лежит на нас.

В итоге глава республики поручил провести проверку и принять соответствующие меры.

В свою очередь по озвученной информации об отравлении детей в школах СУ СКР Чувашии уже начал доследственную проверку.

- Ее предметом станет предмет наличия в действиях лиц, ответственных за организацию и качество школьного питания, признаков состава преступления, предусмотренного уголовной статьей «производство, хранение и перевозка продукции, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщили в ведомстве республики.

Следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора Чувашии проведут в указанных образовательных учреждениях тщательные осмотры, в ходе которых будут изъяты образцы для исследования и экспертизы