"Паровозик из Ромашкова?": по рельсам Казани проехался детский состав

В социальных сетях появились интересные фотографии, которые были сделаны 27 ноября в Казани на улице академика Сахарова. На них изображен детский паровозик, похожий на те, что курсируют по торговым центрам. Необычное транспортное средство "в цветочек" невозмутимо двигалось по трамвайным линиям.

Пассажиров в таком поезде, правда, не было. Один лишь мужчина находился в открытой "кабине машиниста".

Фото: соцсети

Горожане в социальных сетях тут же начали выдвигать свои предположения.

- Паровозик из Ромашкова? - удивляется интернет-пользователь Марина Шерстневская, вспоминая советский детский мультфильм.

- Наземное метро запустили? - следом в шутку интересуется Андрей Байгулов