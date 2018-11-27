2018-11-27T14:23:51+03:00
Происшествия

Пожар в центре Казани около УНИКСа мог возникнуть из-за антиобледенительной системы

Дознаватели рассматривают три версии возникновения возгорания [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Материальный ущерб, нанесенный зданию огнем, пока устанавливается.. Фото: МЧС ТатарстанаМатериальный ущерб, нанесенный зданию огнем, пока устанавливается.. Фото: МЧС Татарстана
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Татарстанские инспекторы Госпожнадзора и сотрудники испытательной пожарной лаборатории исследовали место пожара в центре Казани, который произошел накануне в офисном здании по адресу: улица Университетская,22.

Так, специалистами было установлено, что объектом пожара стал не только чердак с мансардой и кровлей, а также несущие стены из кирпича и стальной каркас крыши.

Во время происшествия как надо сработала установленная в здании автоматическая пожарная сигнализация, а также система оповещения и управления эвакуацией. Услышав речевое оповещение «Внимание: пожар!», люди покинули здание.

В настоящее время предварительной причиной возникновения пожара числится аварийный режим работы электрооборудования, а именно антиобледенительной системы обогрева водостока.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

-Рассматриваются три версии: недостаток конструкции и изготовления электрооборудования; нарушение правил монтажа электрооборудования; нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - сообщают в МЧС Татарстана.

Также в чрезвычайном ведомстве республики отмечают, что плановые проверки объекта не проводились, так как он относится к субъектам малого предпринимательства. Материальный ущерб, нанесенный зданию огнем, пока устанавливается.

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