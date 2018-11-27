2018-11-27T13:11:20+03:00
Происшествия

В Чувашии наемника «Генриха», воевавшего на Донбассе за Украину, приговорили к 3,5 годам колонии

К этому сроку могут прибавить еще несколько лет. Мужчина также попался и на наркотиках
Олег ЛУГОВОЙ
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За участие в вооруженном конфликте на стороне Украины мужчина получил 4 тысячи гривен. Фото: СУ СКР ЧувашииЗа участие в вооруженном конфликте на стороне Украины мужчина получил 4 тысячи гривен. Фото: СУ СКР Чувашии
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41-летний Сергей Ильин из Ставропольского края, известный также как наемник с позывным «Генрих», собрал целый букет уголовных статей, по которым его Верховный суд Чувашии признал виновным.

Это и «участие наемника в вооруженном конфликте», и «реабилитация нацизма», и «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Было доказано, что Ильин, он же «Генрих», с 21 ноября по 21 декабря 2014 года за 4 тысяч гривен вступил в один из украинских националистических батальонов. Там он в качестве стрелка участвовал в вооруженном конфликте с народным ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Далее свои усилия «Генрих» направил на социальные сети. Так, в декабре 2014, июле 2016, декабре 2017 и январе 2018 года он разместил в Интернете расистские и реабилитирующие нацизм материалы.

В некоторых из его постов также присутствовали публичные призывы к экстремистской деятельности и выражающие явное неуважение сведения о днях воинской славы и памятных датах России.

- Уголовное дело по ходатайству Ильина рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Обычно в практике это означает, что фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. В итоге суд приговорил наемника к 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей, а также лишил его прав заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях сроком на 2 года.

К слову, к этому сроку в колонии Ильина может добавиться еще несколько лет. Сейчас рассматривается другое уголовное дело, где наемник выступает в качестве фигуранта. Он попался на незаконном обороте наркотиков в Чувашии.

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