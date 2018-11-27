В Казани вынужденно сел самолет, летевший из Орска в Москву

Рано утром во вторник – в 4.54, в аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Орска в Москву (Шереметьево). На его борту находилось 76 пассажиров.

Их уже зарегистрировали на другой рейс, который доставит их до конечного пункта назначения.

Судно - Эмбраер-190, на котором они прилетели, пока остается в столице Татарстана. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, самолет совершил вынужденную посадку, не долетев до Москвы, из-за некорректной индикации топлива.