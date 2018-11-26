2018-11-26T20:12:40+03:00
Происшествия

В Чувашии табун лошадей попал под молоковоз

ЧП произошло в Комсомольском районе республики [видео 18+]
Лика ИСАЕВА
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Лошадь попала под фуру, а потом под легковушкуЛошадь попала под фуру, а потом под легковушкуФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 ноября на трассе Цивильск-Ульяновск в Комсомольском районе республики. По предварительным данным, табун лошадей смог выбраться из загона в Канашском районе, и отправился путешествовать. В это время по трассе в сторону Цивильска направлялся молоковоз.

Три лошади выбрались на дорогу, и на них наехал автомобиль. Этот участок дороги не освещен, и для водителя большегруза появление животных на дороге оказалось неожиданностью.

В результате наезда одна лошадь погибла на месте, вторая получила травмы, которые оказались тяжелыми, и ее пришлось отправить на мясо.

Третья лошадь после удара фуры отлетела под легковушку, смогла самостоятельно подняться и сбежала с места аварии.

По данному факту проводится административное расследование, сообщили в МВД Чувашии.

В Чувашии молоковоз сбил табун лошадей.! другой источник

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