НПФ: ЗА ПЕНСИЕЙ В КАБИНЕТ - ЛЕГКО И УДОБНО!

- Каким образом можно самому контролировать свои накопления в негосударственном пенсионном фонде? Какие еще услуги оказывает негосударственный пенсионный фонд? - Р. Юлдашев, Казань.

Отвечает и.о. генерального директора АО «Национальный НПФ» Эльвира Розяева:

«Создание комфортных условий для клиентов на всех этапах взаимодействия с Фондом - от приема документов до установления и выплаты пенсий - является одной из основных целей Национального НПФ. Для этого Фонд совершенствует и развивает информационные технологии, автоматизирует бизнес-процессы.

На сайте Фонда наши клиенты имеют возможность в любое время через Личный пенсионный кабинет контролировать состояние персонального пенсионного счета и начисление инвестиционного дохода. Дополнительно Личный пенсионный кабинет позволяет изменить персональные данные; создать заявление о распределении средств пенсионных накоплений (о назначении правопреемников); сформировать выписку о состоянии пенсионного счета накопительной пенсии; подписаться на информационную рассылку; направить вопрос Фонду и получить на него ответ. Пароль для доступа в Личный пенсионный кабинет предоставляется после регистрации на сайте.

В дополнение к сервису «Личный пенсионный кабинет» наши клиенты могут получить информацию об изменениях на пенсионном счете другим удобным способом - письмом по почте или по e-mail.

Кроме того, в Фонде работает многоканальная бесплатная телефонная линия для поддержки наших клиентов (8-800-555-999-1). По телефону и лично в офисах Фонда наши специалисты проконсультируют по теме нововведений в пенсионной системе, ответят на вопросы о порядке назначения пенсии, помогут разобраться в налоговых льготах и порядке наследования пенсионных накоплений.

Мы регулярно актуализируем информацию на официальном сайте Фонда. Для любителей быстрого общения в социальных сетях ведем страницы в Фейсбуке и во ВКонтакте. Подключайтесь к нашей группе.

Для удобства наших клиентов в Республике Татарстан открыты филиалы и представительства Фонда в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Чистополе».

ОА «Национальный НПФ». Лицензия ЦБ № 288/2 от 7 июня 2007 г. (бессрочная). 111123 г. Москва, ул. Плеханова, 4. Перед заключением договора об обязательном пенсионном страховании ознакомьтесь с Уставом, Пенсионными и Страховыми правилами Фонда. Реклама.