На просторах Интернета появилось видео из Казани, на котором таксист пенсионного возраста матом кричит на пассажирку.

Судя по кадрам, водитель не знал, в каком именно торговом центре находится нужный клиентке гипермаркет. Однако вместо того, чтобы уточнить адрес, он разозлился, принялся оскорблять девушку и даже угрожать высадить ее прямо посреди дороги.

- Иди ищи свой "Ашан"! Где там "Ашан" написано?! Я не хожу сюда!, - кричит мужчина на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/679477" frameborder="0"></iframe> "Я тебя выкину сейчас отсюда!": в Казани неадекватный таксист накричал на пассажирку.соцсети

Пассажирка, которая сидела на заднем сиденье, не растерялась, а сняла происходящее на видео. После оно было опубликовано в соцсетях.

Горожане, посмотревшие видеозапись, разделились на два лагрея: тех, кто считает поведение водители непристойным, и тех, кто винит в такой реакции саму пассажирку такси.

- Наверное, пассажирка не уточнила какой именно "Ашан" ей нужен, ведь их несколько и находятся они внутри торговых центров с определенными названиями. И, возможно, сама спровоцировала конфликт,- выдвигает свои догадки интернет-пользователь Надежда Гаврилова.

- Какой ужас. Псих какой-то. Таких вообще от общество нужно изолировать, - в свою очередь отмечает Азалия Ряская