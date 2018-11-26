В Набережных Челнах продают машину "Леонида Брежнева" за 2,9 миллиона рублей

Чего только не продают на просторах Интернета. Так, на одном из известных сайтов по продаже вещей выставили "Чайку", которая якобы принадлежала первому секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

Фото: avito.ru

- Легендарный автомобиль первого секретаря ЦК КПСС. Автомобиль в отличном техническом состоянии. С документами все в порядке, - заявляет продавец.

После в объявление отмечено, что не битый, черный ГАЗ 14 "Чайка" имеет оригинальный пробег в 11 тысяч километров. Ранее у автомобиля уже было 4 владельца. Мощность его двигателя, по словам продавца, составляет 220 лошадиных сил, а объем - 5,6 литра.

Фото: avito.ru

Желающий приобрести транспортное средство должен будет заплатить за него 2,9 миллиона рублей.

Фото: avito.ru

Несмотря на то, что сам продавец намекает на то, что машиной некогда действительно управлял сам Леонид Ильич Брежнев, дата ее выпуска говорит об обратном. Согласно данным, машина была собрана лишь в 1986 году - спустя 4 года после смерти первого секретаря ЦК КПСС. Таким образом, можно сделать вывод, что это - всего лишь копия знаменитой "Чайки" Брежнева. Однако очень неплохая.