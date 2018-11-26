2018-11-26T12:42:20+03:00
Звезды

"Живите долго и счастливо": Стас Михайлов поздравил всех мам на фоне монумента Матери в Чебоксарах

Соответствующее видео певец опубликовал на своей официальной странице в Instagram [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В воскресенье, 25 ноября, в Чебоксарах прошел концерт известного российского певца Стаса Михайлова. Однако мужчина не только исполнил свои хиты на сцене одного из крупнейших дворцов культуры, но и прогулялся по самим Чебоксарам. Оказавшись у монумента Матери, который расположен на холме в исторической части города, Михайлов записал видеопоздравление всем мамам в честь международного дня Матери.

- Всем привет из города Чебоксары. Всех матерей хочу поздравить с праздником Матери. Потрясающий, добрый праздник. По случайному стечению обстоятельств мы находимся в городе, где есть вот такой замечательный памятник - памятник Матери. Мамочки, счастья вам, радости, любви, заботы своих детей. Живите долго и счастливо. А мы будем детьми, пока вы живы и здоровы на этом свете, - говорит он в своем видеопоздравлении.

stas_mihailoffstas_mihailoff
"Живите долго и счастливо": Стас Михайлов поздравил всех мам на фоне монумента Матери в Чебоксарах
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Этот ролик музыкант опубликовал тем же днем на своей официальной странице в Instagram.

На данный момент уже более сотни матерей успели поблагодарить Стаса Михайлова за такие слова.

- Спасибо, как же красиво вы нас поздравили! - пишет интернет-пользователь n.khusainova774

- Умничка! Самый мой любимый мужчина, после сыночка, - восхищается frashiuliia

- Спасибо, Стас. Здоровья вашей маме! - желает в ответ maya_maya0770.

Помимо прогулки по городу и записи видео, свое свободное время в столице Чувашии популярный певец сходил в кино.

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