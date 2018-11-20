Какая свадьба без драки? В Чебоксарах во время праздника избили полицейских и пытались угнать патрульный автомобиль

Есть такое известное выражение - "Какая свдьба без драки?". Вот и на одном из торжеств, посвященых бракосочетанию, в Чебоксарах гости праздника решили, видимо, воплотить знаменитую фразу в жизнь.

17 ноября в одном из кафе в столице Чувашии произошла массовая драка. Кто-то из присутствующих решил угомонить дебоширов, вызвав полицию. Впрочем, это лишь раззадорило участников потасовки.

Так, как передает портал ProГород, они набросились на сотрудников ППС и начали их избивать. Известно, анпример. что одному из полицейских оторвали погон. Кроме того, кто-то из участников свадебной драки попытался угнать патрульный автомобиль. Он даж завел его, но уехать не сумел. Его вовремя смогли вытащить из-за руля.