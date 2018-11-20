2018-11-20T11:04:38+03:00
Происшествия

Какая свадьба без драки? В Чебоксарах во время праздника избили полицейских и пытались угнать патрульный автомобиль

Конфликт все же удалось решить
Елизавета МАКАРОВА
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Пытавшегося угнать полицейскую машину успели выдернуть из-за руля.Пытавшегося угнать полицейскую машину успели выдернуть из-за руля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Есть такое известное выражение - "Какая свдьба без драки?". Вот и на одном из торжеств, посвященых бракосочетанию, в Чебоксарах гости праздника решили, видимо, воплотить знаменитую фразу в жизнь.

17 ноября в одном из кафе в столице Чувашии произошла массовая драка. Кто-то из присутствующих решил угомонить дебоширов, вызвав полицию. Впрочем, это лишь раззадорило участников потасовки.

Так, как передает портал ProГород, они набросились на сотрудников ППС и начали их избивать. Известно, анпример. что одному из полицейских оторвали погон. Кроме того, кто-то из участников свадебной драки попытался угнать патрульный автомобиль. Он даж завел его, но уехать не сумел. Его вовремя смогли вытащить из-за руля.

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