У мужчин в Татарстане низкий уровень тестостерона

На пресс-конференции с журналистами казанский уролог-андролог Любовь Мумладзе заявила, что у мужчин в Татарстане наблюдается низкий уровень тестостерона.

- На сегодня мы имеем высокую заболеваемость хроническими заболеваниями мужской половой сферы. В регионе у наших мужчин достаточно низкий уровень тестостерона. Из года в год растет мужское бесплодие, молодеет импотенция, - обеспокоена специалист.

По словам Мумладзе, у молодежи все чаще стали выявлять тромбозы. Нарушения кровообращения в органах малого таза могут привести к проблемам с потенцией.

Казанский специалист посоветовала татарстанцам посещать уролога не реже двух раз в год и если надо, то сдавать необходимые анализы.