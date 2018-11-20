2018-11-20T12:19:37+03:00
Здоровье

У мужчин в Татарстане низкий уровень тестостерона

Об этом заявила казанский уролог Любовь Мумладзе
Олег ЛУГОВОЙ
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По мнению специалистов молодые люди все чаще испытывают проблемы с импотенции. Фото:pixabay.comПо мнению специалистов молодые люди все чаще испытывают проблемы с импотенции. Фото:pixabay.com
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На пресс-конференции с журналистами казанский уролог-андролог Любовь Мумладзе заявила, что у мужчин в Татарстане наблюдается низкий уровень тестостерона.

- На сегодня мы имеем высокую заболеваемость хроническими заболеваниями мужской половой сферы. В регионе у наших мужчин достаточно низкий уровень тестостерона. Из года в год растет мужское бесплодие, молодеет импотенция, - обеспокоена специалист.

По словам Мумладзе, у молодежи все чаще стали выявлять тромбозы. Нарушения кровообращения в органах малого таза могут привести к проблемам с потенцией.

Казанский специалист посоветовала татарстанцам посещать уролога не реже двух раз в год и если надо, то сдавать необходимые анализы.

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