Прокуратура Ульяновской области попросила запретить игру, где нужно убивать школьников и учителей

Прокуратура Ульяновской области обратилась в суд с просьбой запретить одну из компьютерных игр, которая была найдена сотрудниками надзорного органа на просторах интернета. Дело в том, что по ее сюжету игроку необходимо совершать теракт в школе. Цель игры - убить всех учащихся и учителей образовательного учреждения.

Названия игры пресс-служба надзорного ведомства не сообщает, но известно, что она имеется в свободном доступе и не требует регистрации. Помимо этого вся информация в ней распространяется бесплатно, а срок пользования не ограничен.

Прокуратура считает, что данная игра может причинить вред здоровью и развитию детей и способствует реальной угрозе их жизни. Теперь дело за решением суда.

Отметим, что подобные игры называют одними из причин совершения подростками уголовных преступлений и терактов. Так, бабушка "керченского стрелка" рассказала "Комсомольской правде" о том, что ее внук очень много времени проводил за компьютером, играя в агрессивные игры. А спустя какое-то время юноша устроил стрельбу в политехническом колледже Керча.