2018-11-19T16:09:58+03:00
Здоровье

Ведущие дерматологи выступают за изменение критериев инвалидности пациентов с псориазом

Сейчас необходимое лечение могут получить не все заболевшие, что может привести к серьезным последствиям
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Фото с мероприятия.Фото с мероприятия.
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На прошедшей неделе в рамках VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа состоялось заседание экспертной группы по проблемам инвалидности у пациентов с псориазом с участием главных специалистов-дерматологов, главных врачей КВД и представителей бюро медико-социальной экспертизы.

ЧТО ТАКОЕ ПСОРИАЗ?

Псориаз – тяжелое и в настоящее время неизлечимое хроническое воспалительное заболевание кожи. По данным Министерства здравоохранения РФ, в 2016 году в стране зарегистрировано 344 066 больных псориазом, прирост новых случаев составил 95 293 человек.

Псориаз – не просто поверхностное заболевание кожи. Это системная болезнь, при которой затрагиваются и внутренние органы: опорно-двигательная, сердечно-сосудистая, дыхательная и другие системы организма.

КАК И КОГДА ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬ?

Основное сопутствующее заболевание – псориатический артрит, который поражает суставы, развивается по мере прогрессирования основного заболевания примерно у 30% пациентов.

Около 8% больных (примерно 67,5 тысяч человек в РФ) имеют псориаз тяжелой степени, характеризующийся постоянным зудом, болях при движении, в результате чего значительно ограничивается двигательная активность этих пациентов, снижается трудоспособность и ухудшается качество жизни.

Псориаз может появиться в любом возрасте, однако особенно сложно, если начало болезни отмечается до 40 лет, у представителей социально-активных групп – когда люди учатся, делают карьеру, создают семьи.

ОТСУТСТВИЕ НУЖНОЙ ТЕРАПИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

В последние годы были разработаны высокоэффективные препараты для терапии псориаза, позволяющие достичь надежного контроля заболевания, улучшения качества жизни пациентов, и отсутствия обострений болезни в течение длительного периода времени.

Однако в настоящее время такие препараты пациенты получают при наличии статуса инвалида, а его имеют только больные с крайне тяжелой формой. При этом, в соответствии с действующими критериями установления стойкой нетрудоспособности, пациенты с тяжелым поражением кожи, но без вовлечения суставов не имеют достаточных оснований для признания их нетрудоспособными и установления группы инвалидности по основному заболеванию.

- Болезнь значительно ухудшает качество жизни, снижает работоспособность и социальную активность пациентов. При отсутствии соответствующей терапии исходом псориаза часто является утрата трудоспособности. Все это определяет не только медицинскую, но и серьезную социальную значимость проблемы, – отметил член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, председатель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», профессор Алексей Кубанов.

САМОЛЕЧЕНИЕ ВО ВРЕД

Крайне важно в такой ситуации, по данным медиков, не бежать к знакомым или компьютерам за поисками вариантов самолечения, а обратиться к специалисту.

- Нерациональная терапия и самолечение приводят к увеличению частоты рецидивов, тяжелых форм псориаза, росту числа сопутствующих заболеваний у пациентов и, как следствие, повышенной нагрузке на бюджет системы здравоохранения. Необходимо последовательно изменять подходы к лечению, диагностике, социальной и психологической адаптации пациентов с псориазом, а также критерии определения нетрудоспособности пациентов с псориазом. В наших планах – дальнейшая работа с вовлечением ключевых ведомств и различных специалистов для обеспечения междисциплинарного подхода к проблеме, – заявил доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ и РТ, главный специалист по дерматовенерологии и косметологии Приволжского федерального округа и МЗ РТ Искандэр Минуллин.

- Мы поддерживаем обсуждение вопросов доступности лечения пациентов с псориазом и создание рабочей группы, которая более адресно изучит проблемы пациентов с тяжелой формой псориаза. В настоящее время пациенты с псориазом часто оказываются без доступа к эффективному лечению, что приводит к инвалидизации пациентов трудоспособного возраста, – пояснила президент Межрегиональной благотворительной общественной организации «Кожные и аллергические болезни» Олеся Мишина.

Участники заседания приняли решение сформировать рабочую группу, которая займется разработкой рекомендаций в адресфедеральных Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, органов здравоохранения субъектов РФ и учреждений медико-социальной экспертизы граждан по улучшению здоровья и качества жизни и необходимым изменениям в текущем процессе установления нетрудоспособности у пациентов с псориазом.

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