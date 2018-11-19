Ниже, чем у соседей, но все равно растет: С 1 января в Казани подорожает отопление

Жители Казани с нового года начнут больше платить за отопление. Как рассказал гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков, действующий тариф на тепловую энергию составляет 1737,53 рубля за Гкал с НДС, но, согласно постановлению РФ, с 1 января 2019 года ожидается рост на 1,7%.

Впрочем, чиновникам есть чем утешить жителей столицы Татарстана. Дело в том, что в Казани сохраняется один из самых низких тарифов на оплату тепла среди городов других регионов.

Сдержать тариф удается благодаря постоянной модернизации котельных и установке современного энергоэффективного оборудования. Всего за последние два года в столице Татарстана реконструировали 12 котельных, диспетчеризировали 58 котельных.

АО «Казэнерго» производит тепловую энергию на 138 котельных и обеспечивает теплом 25% потребителей города. Общее количество потребителей тепла от системы теплоснабжения компании составляет 3702 объекта, в том числе 1970 многоквартирных домов и 327 объектов социальной сферы.

За последние 2 года в городе реконструировали 12 котельных с полной заменой технологического оборудования, в том числе в этом году полностью модернизировали 4 котельные.

- На тариф влияет качественное вложение в диспетчеризацию котельных. Мы освобождаем от персонала работу котельных, ставим более точное и энергоэффективное оборудование и за счет этого потребляем меньше топлива и сопутствующих материалов, поэтому нам удается получить заметную экономию, - пояснил Абдулхаков.

Помогает экономить жителям Казани и реконструкция тепловых сетей. Всего за 3 года в Казани заменено 10% от общего объема тепловых сетей, находящихся на балансе АО «Казэнерго».

- Замена тепловых сетей – это ежегодная работа, объемы которой никогда не станут меньше. Мы ежегодно меняем 3,2% сетей, а для того, чтобы «прирасти», требуется в год менять порядка 5%, - заявил Абдулхаков.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, состояние сетей теплоснабжения, водоснабжения, освещения можно назвать главной "головной болью" не тоьлко для Казани, но и для всей России.

- Вся инфраструктура была заложена в советское время, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То, что на сегодняшний день удается обновить 10% от общего объема – это наша победа, - сказал Метшин.

Меж тем, по мнению градоначальника, казанским сетевикам удается заметно опережать коллег из соседних регионов.

- По итогам прошлого года нашим казанским энергетикам удавалось сдержать тариф ниже, чем в соседних регионах – Башкортостане, Самарской области, Чувашии, Марий Эл. Притом, что погодные условия у нас одинаковые. Наши сетевики реализуют свои инвестиционные программы. Мы четко планируем завтрашний день и ведем модернизацию инфраструктуры, - отметил Метшин.