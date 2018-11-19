В этот вторник от света отключат дома в трех районах Казани

Так, с 8.00 до 11.00 обесточат Вахитовский райо: ул.Парижской Коммуны, 9, ул.Татарстан, 2, 8.

С 8.00 до 13.00 свет пропадет по адресам: ул.Ахтямова, 7, 18, ул.Нариманова, 145, ул.Сайдашева, 1, ул.Сары Садыковой, 43, 45, 47, ул.Габдуллы Тукая, 102, 106, 108, 110, 112;

С 10.00 до 13.00 отключение запланировано по адресам: ул.Сары Садыковой, 43, 47.

А с 8.00 до 17.00 света не будет в поселке Салмачи Приволжского района по улицам: 2-я Центральная, Акчарлак, Атнинская, Балачак, Береговая, Большая, Васильковая, Долгая, Заречная, Звездопадная, Камышлы, Красивая, Луговая, Новая, Пестречинская, Раздольный переулок, Раздольная, Сабантуй, Салмачинская, Тамчы, Тау Буе, Усердная, Центральная, Черноплодная.

Также с 9.00 до 17.00 обесточат поселок Вознесенское Советского района по улицам: 1-й Ноксинский переулок, 2-й Ноксинский переулок, 3-й Ноксинский переулок, 4-й Ноксинский переулок, Вязовая роща, Гали Динмухаметова, Дубравная, Заречная, Зарничная, Луговая, Дмитрия Менделеева, Наклонная, Обновления, Осиновая, Профсоюзная, Солнечная, Спортивная, Таныш, Туманная,Туры, Цветочная, Центральная.

С 9.00 до 18.00 электричества пропадет и в поселке Константиновка по адресам: ул.Заречная, 1а, 3б, ул.Интернациональная, 5а, 9в, 11,11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 43а, также его не будет на улицах: Березовая, Водоканал, Садовая, Овощевод, Хансувар.

В это же время свет отключат в поселке Лесная Поляна по улицам: Изгелек, Казан яшьляре, Лучиста, Пейзажная.

Не будет его и в поселке Радужный Советского района по улицам: Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова.