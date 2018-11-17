2018-11-17T13:41:14+03:00
Общество

Московские педагоги продвигают русский язык на Ближнем Востоке и в Западной Европе

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Преподаватели Московского педагогического государственного университета (МПГУ) проведут серию учебных семинаров для учителей русского языка в ряде государств Ближнего Востока и Западной Европы. Участниками программы, реализуемой в рамках проекта Россотрудничества, станут более 160 человек. Мероприятия пройдут во второй половине ноября на площадках российских центров науки и культуры (РЦНК), сообщила пресс-служба МПГУ.

Проект называется "Современная методическая школа «Русский язык в поликультурном мире»" . Первые встречи состоятся в столице Ливана, Бейруте.

Повышать свой профессиональный уровень будут преподаватели русского языка в филиалах Российско-ливанских культурных центров представители вузов, школ. Планируется также обучение и преподавателей Сирийской Арабской Республики.

В центре обсуждения будут психолого-педагогические аспекты образования, выработка рекомендаций по работе в многоязыковой и многонациональной среде, в том числе с особыми детьми, пути решения проблемы преодоления культурно-языкового шока. Столичные педагоги предложат своим зарубежным коллегам новые методики мотивации к изучению русского языка. А практические навыки будут отрабатываться в ходе мастер-классов и тренингов. Аналогичные модули будут реализованы в Дании и Бельгии.

Программа вызвала большой интерес в зарубежном педагогическом сообществе, соориентированном на преподавание русского языка.

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