В кафе Казани посетитель устроил стрельбу из пистолета по людям

В одном из кафе на улице Восстания между посетителями возникла ссора. По предварительной информации, участники конфликта знакомы друг с другом и выпивали вместе. В один из моментов все пошло не так.

В итоге мужчина в черной куртке достал травматический пистолет и выстрелил из него в своего оппонента в спортивном костюме несколько раз, разрядив при этом чуть ли ни всю обойму. После стрелок нанес парню пару ударов.

Его оппонент решил ретироваться на улицу, но мужчина кинулся за ним. Его остановила женщина. За что получила удар пистолетом в лицо.

В настоящий момент полиция проверку по данному факту и изучает запись с камеры видеонаблюдения, установленной в кафе.