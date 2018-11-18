В Казани показали спектакль, признанный лучшим драматическим спектаклем года

Спектаклю «Жизнь и судьба» по роману-эпопее Василия Гроссмана – 11 лет. Изначально задумался он как выпускной спектакль для студентов курса Льва Додина. Режиссер и педагог готовил свой курс к этому произведению постепенно.

Вспоминая, как все начиналось, Екатерина Клеопина рассказывала во время встречи с журналистами, что они не только прочитали все произведение, но и прошли через эти вехи, обозначенные в эпопее: побывали в «Освенциме», в местах, где были лагеря ГУЛАГА, на лекциях физиков-ядерщиков.

Металлическая волейбольная сетка - забор и в фашистском концлагере, и в лагерях ГУЛАГаФото: Из материалов пресс-службы

- Лев Абрамович Додин – уникальны человек, - рассказала ученица режиссера и исполнительница роли Жени, сестра Людмилы, Екатерина Клеопина. – Мы 10 дней жили в Норильске, где и в угольную шахту спускались, и летали на вертолетах. Побывали мы и в «Освенциме». И там мы репетировали, репетировали, чтобы проникнуться и понять, чтобы жить этой жизнью, какой жили герои романа.

Студенческий спектакль впервые показали во Франции. Затем – триумф в России, где его признали «Лучшим драматическим спектаклем России» и вручили «Золотую маску», наградили премией «Золотой софт». И вчерашних студентов к этому времени заменяли взрослые актеры. Виктора Штурма исполняет теперь Народный артист России Сергей Курышев, его маму – Народная артистка России Татьяна Шестакова, жену Людмилу – Елена Соломонова, их дочь Наденьку – Дарья Ленда. Заслуженный артист России Владимир Слезнев исполнил роль первого мужа Людмилы Абарчук, Алексей Зубарев – Крымова, уголовника Угарова сыграл Павел Грязнов, Новикова – Заслуженный артист России Сергей Власов, Мостового – Народный артист России Игорь Иванов.

Тех, кто мыслит иначе, преследуют при любом режимеФото: Из материалов пресс-службы

Уникальность этого спектакля еще и в том, что актеры играют по две роли. Чтобы в 195 минут рассказать весь мир Василия Гроссмана, показать тех, кто играет в этом спектакле ключевые роли (а в нем нет иных, поверьте), да еще силами актерского курса, которым тогда мог располагать Лев Додин, - это надо было быть уникальным режиссером. Заслуженный артист России Игорь Черневич сыграл две роли – уголовника Бархатова и чинушу Ковченко, Александр Кошкарев – зека Шишакова и замполита Гетманова

- Я сыграл сотрудника Коминтерна Мостового, такого идейного коммуниста, который и в концлагере находит единомышленников и защищает линию Ленина-Сталина, - рассказал Игорь Иванов. – Мой герой верен тому, во что верит. И потому он не замечает, как сходен фашизм с той линией, что ведется в Советском Союзе по отношению к другим, которые мыслят иначе.

Режиссер стер границы времен и расстоянийФото: Из материалов пресс-службы

Сергей Курышев во время встречи с журналистами рассказал о том, что в его герое много автобиографичных черт самого Василия Гроссмана.

- Мне кажется, что этот роман «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана автобиографичен, он написал его со своей судьбы, судеб своих близких и товарищей, - заявил Сергей Курышев. – Письма матери – это его тайная боль, ведь мама Гроссмана погибла в гетто во время оккупации, и он до конца своих дней корил себя, что не смог уговорить ее переехать в Москву, тем самым спасти ее.

Система способна из героя сделать заключенного, если кто-то напишет на него доносФото: Из материалов пресс-службы

Спектакль буквально разорвал временные рамки и расстояния. Металлическая волейбольная сетка, натянутая по диагонали сцены – это барьер между заключенными, и не важно, в какой стране. Как показал автор пьесы, режим может быть разным, суть его одна – за инакомыслие отправляют в лагеря. Сетка так же словно барьер между самими героями, но она позволяет им менять точку зрения, и вновь принимает в тот лагерь, откуда они пытались уйти – все в этом мире относительно, как доказал Эйнштейн.

Относительны и взгляды, которые формировали в нас, зрителях, образовательные линии тех времен, когда нам всем довелось расти. Для моих ровесников уже многое было разрешено, и роман «Жизнь и судьба» уже появился на книжных прилавках, вернув себе русский язык после того, как его впервые прочитали жители Европы. Поэтому особо ценным, на мой взгляд, стало ощущение той лжи, что окутывало нас всех во времена коммунистической эпохи страны. Прав был Лисс (в исполнении Олега Дмитриева), что нет никакой разницы – фашизм ли, социализм ли… Верхушка будет низменно бороться с теми, кто не поддерживает их идеи, а те, кто с пеной у рта отрицает очевидные факты, различаются друг от друга по разные стороны баррикад только именами, и именно они станут палачами и жертвами во внутренней борьбе политических сил.

Все происходит на одной сцене, где пересекаются судьбы героевФото: Из материалов пресс-службы

Все происходит на одной сцене, где пересекаются судьбы героевФото: Из материалов пресс-службы

Додин сумел в ограниченном пространстве сцены вместить и фашистский концлагерь, и ГУЛАГ, и Москву. Герои имеют возможность существовать параллельно, и словно через время и расстояние наблюдать друг за другом, протягивая руки за попыткой разделить ношу «наших сидельцев». За 11 лет существования этого спектакля не поменялась ни одна мизансцена. Каждая из них была продумана до мелочей, выверяя и соединяя судьбы героев.

Волейбольный мяч, который перекидывают через сетку игроки, - это тот самый серьезный разговор, который Лев Додин ведет со зрителем, предлагая каждому включиться в игру с артистами, временем и самим собою.

Мяч - это вызов для каждого из насФото: Из материалов пресс-службы

Тишина, которая царит в зале во время спектакля – не просто обычная тишина, это время, которое вот-вот должно взорваться и вырваться из каждого личным протестом против себя, против сегодняшнего мира, ведь нам показали то, какими мы на самом деле выглядим со стороны. Выбор стоит перед человеком всегда, и то, какой выбор мы делаем сами, и создает особую нравственную палитру настроения и общества.