2018-11-17T17:49:54+03:00
Звезды

В Казани прошел предпремьерный показ мелодрамы "Холодная война"

Режиссер фильма Павел Павликовский рассказал историю о невозможной любви
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Невозможная любовь в невозможное время - так охарактеризовали новую совместную картину кинематографистов Польши, Франции и Великобритании. Снял черно-белую ленту Павел Павликовский, в главных ролях - Иоанна Кулиг, Томаш Кот, Борис Шиц, Агата Кулеша, Седрик Кан, Жанна Балибар, Адам Воронович и другие артисты.

Все началось после войны, когда для создания народного ансамбля искали одаренных юношей и девушек по всей Польши. Так они и встретились - музыкант и его ученица с красивым голосом, но сомнительной репутации. Они совершенно разные по происхождению и несхожие по темпераменту — кажется, что они совершенно не совместимы.

Вот только никуда им не деться от страсти, которая поглотила и заставляет преодолевать все немысленные границы, которые выстраивают перед ними жизнь и время. Они расстаются и встречаются вновь и вновь — в Берлине, Югославии и Париже… На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.

Коллаж на тему фильма Фото: Из материалов пресс-службы

Коллаж на тему фильмаФото: Из материалов пресс-службы

Картина - триумфатор Каннского фестиваля. Это история чувств, которые не только раздирают души, но и способны прожечь кровоточащие раны в сердцах. И для режссера это личное произведение. Героям дали имена Зула и Виктор. В последих кадрах Павликовский посвящает ленту своим родителям - Зуле и Виктору. И в течение всей картины, в которой нет ни одной лишней сцены, ни одного лишнего жеста и монолога, Павликовский, похоже, заложил очень современное высказывание о необходимости выбирать лагерь, сожалеть о потерянном поколении и лицемерии.

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