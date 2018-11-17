В Казани экскаваторщик ювелирно вскрыл капот горящей машины

Когда у жителя Казани во время движения повалил дым из-под капота отечественной "Лады Калины", то на помощь ему пришли проезжавшие мимо автомобилисты.

ЧП произошло на проспекте Ямашева, в пятницу, в 19.18. Самый "час пик" - отмечающий предстоящие выходные миллионный город разъезжается по ночным клубам и ресторанам, кто-то торопится добраться до родных, проживающих в районах республики, а кто-то просто домой после трудового дня. На Третьей транспортной дамбе, куда вливается проспект Ямашева пробки в такое время - дело привычное: из-за моста через Казанку идет сужение дороги, и, минуя стадион "Казань-Арена" автомобилисты порой стоят по нескольку десятков минут.

В ту пятницу на пробку и задерку своих планов никто не жаловался. Напротив, водители, остановив свои автомашины, с огнетушителями бросились к "Калине". Но под капотом уже пылили языки пламени, которые не позволили руками открыть его. Вот только автолюбители не сдавались, и вдоль обочины уже стояло полтора десятка использованных огнетушителей.

И тут, как в сказке, вдруг появился герой - трактор с ковшом. Тракторист не сразу, но смог зацепить зубцом ковша капот автомобиля и дернуь его вверх. Полностью открыть не получилось - металл уже начал спаиваться от воздействия высокой температурой, но образовался приличный зазор. Отважные водители начали сразу поливать вырывавшееся пламя средствами из огнетушителя.

В этот момент на место ЧП примчались пожарные.

- Сообщение, что возле дома №115в на проспекте Ямашева горит двигательный отсек автомобиля 2008 года выпуска, получили в 19.18, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстна. - В 19.27 ликвидация открытого горения. Общая площадь горения составила 0,5 квадратных метро. Пострадавших нет.