2018-11-17T13:00:34+03:00
Происшествия

В Казани сотрудники ФСБ задержали по подозрению в крупной взятке замдиректора химпредприятия

Заместителя гендиректора "Оргсинтеза" Альберта Гатина задержали с поличным
Ирина ЛЕСКОВА
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Следствие продолжаетсяСледствие продолжаетсяФото: Из материалов пресс-службы
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В Ново-Савиновском районном суде рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения одного из топ-менеджеров крупного химического предриятия - "Оргсинтез". Альберта Гатина, занимающего пост заместителя генерального директора компании по корпоративному управлению собственностью и инвестициями взяли с поличным во время получении взятки. Сумма называется 10 миллионов рублей. В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ Татарстана.

Альберта Гатина подозревают в получении взятки

Альберта Гатина подозревают в получении взятки

В СУ СКР Татарстана по факту задержания Гатина сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье "Взятка". Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Гатина на время проведения расследования.

Судья отправил мужчину под домашний арест.

ДОСЬЕ КП-Казань

Альберт Гатин до 2013 года был заместителем руководителя Управления Росимущества Татарстана. Когда Елена Паткина, возглавлявшая ведомство, ушла на другую работу, тоон до 2015 года занимал ее должность с приставкой и.о., но начальником управления его так и не назначили. С начала 2015 года, как руководителем Росимущества Татарстана была назначена Гульнара Сергеева, Альберт Гатин занимал пост заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями.

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