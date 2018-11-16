Востребованность М2М-решений Tele2 в Татарстане выросла на 80%

Tele2 фиксирует растущий интерес бизнес-клиентов Татарстана к сервисам межмашинного взаимодействия (М2М). За год количество таких абонентов в республике выросло на 80%, а выручка оператора в этом сегменте увеличилась почти втрое.

По данным оператора, наиболее востребованы М2М-решения в работе онлайн-касс и терминалов оплаты. Более 70% SIM-карт М2М в регионе используются для обеспечения стабильной передачи данных в этом сегменте. Количество устройств в Татарстане, использующих SIM-карты М2М от Tele2, за год увеличилось в 2,2 раза.

Растущей популярностью сервисы межмашинного взаимодействия также пользуются в сфере транспорта и логистики для удаленного мониторинга автопарка. SIM-карты, установленные в автомобильные GPS-трекеры и GPS-маяки, позволяют компаниям оптимизировать маршруты движения, отслеживать перемещения транспорта и повышают безопасность на дорогах. Востребованность М2М-решений Tele2 оператор также фиксирует среди промышленных предприятий, банков и организаций в сфере ЖКХ. Кроме того, сервисы Machine-to-Machine нашли широкое применение в организации систем безопасности компаний, работающих в различных отраслях.

Tele2 предоставляет инфраструктуру для решений М2М на базе технологий 2G/3G и 4G. На сегодняшний день сеть второго поколения охватывает 97% жителей Татарстана, скоростной 3G-интернет доступен 88% населения, а воспользоваться технологией LTE могут 80% татарстанцев.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«M2M-сервисы сегодня - один из наиболее перспективных сегментов на корпоративном рынке мобильной связи. При этом нельзя сказать, что решения в области межмашинного взаимодействия выбирают только крупные инновационные компании. Напротив, сегодня эта технология становится все более массовой, а сферы ее применения постоянно расширяются. М2М-сервисы Tele2 обеспечивают нашим клиентам не только серьезное сокращение затрат, но и высвобождают ресурсы для дальнейшего развития компаний, цифровизации и повышения эффективности предпринимательства в целом».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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