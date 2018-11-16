Ледовые катки 2018-2019 в Казани: дата открытия и расписание

Все лучшие ледовые катки 2018-2019 в Казани - открытые, с искусственным льдом и арендой коньков. Расписание катков.

За окном еще осень, но в Казань медленно, но верно проникает зима. И дело не столько в показаниях градусников за окнами домов, сколько в открытии мест для занятий зимними видами спорта и подготовках к новогодним мероприятиям.

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Так, вечером в пятницу, 16 ноября, в Казани состоится открытие первого в этом сезоне открытого катка. Жители города смогут встать на коньки на стадионе "Трудовые резервы". В эти выходные каток ждет всех хоккеистов-любителей с 12.00 до 14.00, а желающих просто покататься на коньках - с 14.00 до 22.00. Искусственный лед в это время как никогда поможет заранее прочувствовать настоящее зимнее настроение, даже при небольших минусовых температурах воздуха.

ЧЕРНОЕ ОЗЕРО

Еще одним катком, который порадует казанцев этой зимой, станет каток в парке «Черное озеро», Водоем ради него начали осушать еще в начале октября, но точной даты открытия пока нет. В дирекции парков и скверов Казани отметили, что он будет залит в начале декабря, как только позволит погода. Известно, что площадь будущего катка - 6,5 тысяч квадратных метров. В парке также появится новогодний городок.

НА КРЕМЛЕВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

На Кремлевской набережной также ждут подходящей температуры на улице, чтобы начать заливать самый длинный каток в Казани длинной более одной тысячи метров. Уже несколько лет подряд его открытие приходилось на декабрь. Сейчас там идут подготовительные работы по заливке льда.

ЛОКОМОТИВ

Открытый каток в Кировском районе Казани тоже совсем скоро будет готов. На аренду он имеет в наличии 50 пар коньков, которыми может поделиться с гостями. С середины декабря он будет работать ежедневно с 15.00 до 20.00

ТАСМА

В Московском районе города расположен каток на стадионе «Тасма». Со своими коньками здесь вход свободный. Его открытие опять-таки - вопрос погоды.

КАК ПОГОДКА?

Если и выходить на выходных на улицу, а уж тем более на каток, то стоит заранее узнать прогноз погоды. Гидрометоцентр Татарстана сообщает, что в субботу, 17 ноября, днем в республике ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Несмотря на это температура днем может достигать 1 градуса со знаком плюс. В связи с этим, на некоторых участках дорог возможно образование гололедицы.

В воскресенье, 18 ноября, принесет такие же осадки и умеренный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, а при прояснениях и вовсе до -10. Днем теплее - от -3 до +1 градуса.

К слову, такая же погода ждет жителей Татарстана и в понедельник, 19 ноября.