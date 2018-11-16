2018-11-16T14:56:42+03:00
Происшествия

В Чувашии в ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей

В Комсомольском районе республики столкнулись две легковушки [фото]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия.С места происшествия.Фото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Комсомольском районе республики в пятницу, 16 ноября в 7.30. Неподалеку от деревни Починок-Быбыть столкнулись "четырнадцатая" и "Лада Калина".

По предварительным данным, 34-летний водитель "четырнадцатой", выезжая со второстепенной дороги, не уступил ехавшей по главной "Ладе Калине". В результате аварии ВАЗ-2114 вылетел в кювет.

"Четырнадцатая" вылетела в кювет Фото: МВД по Чувашской Республике

"Четырнадцатая" вылетела в кюветФото: МВД по Чувашской Республике

- В аварии пострадали пять человек, - сообщили в МВД Чувашии. - Сам виновник аварии, двое детей пяти и восьми лет, которые перевозил отец в "четырнадцатой", также получили травмы различной степени тяжести водитель, как и пассажир "Лады Калины".

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