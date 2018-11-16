Куда пропадают ценные посылки с дорогими гаджетами, выяснили сотрудники полиции Татарстана. Совместно со службой безопасности «Почты России» оперативники из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики на рабочих местах задержали семерых сотрудников Магистрального сортировочного центра «Почты России». Все они стали подозреваемыми в серии краж дорогостоящих почтовых отправлений.

За группой следили на протяжении некоторого времени. К моменту задержания удалось выяснить преступную схему. Во время формирования почтового поезда сотрудники казанского почтамта открывали контейнеры, которые были подготовлены для отправки. Все ради того, чтобы поживиться ценными посылками – гаджеты, мобильные телефоны, аксессуары к ним, портативные зарядные устройства и другую электронику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/678105" frameborder="0"></iframe> В Казани сотрудники «Почты России» задержаны за кражу посылок на 1,5 миллиона рублей.МВД по РТ

Все, что удавалось украсть, они вывозили на своих автомобилях к себе домой или в помещение неподалеку от работы, которое ради этого и сняли.

Во время обысков на квартирах подозреваемых обнаружили и изъяли свыше 400 единиц телефонов, гаджетов и аксессуаров к ним, а также крупную сумму наличных - более 700 тысяч рублей.

Для хранения похищенных посылок злоумышленники даже сняли помещение около своей работы.Фото: МВД по РТ

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в МВД Татарстана.

Тем временем пресс-служба «Почты России» сообщает, что за время своей деятельности четверо сотрудников сортировочного цеха и двое посторонних смогли вскрыть около 350 международных отправлений, в том числе и те, где были дорогие гаджеты. Общая сумму ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.

Во время обыска у подозреваемых была также изъята крупная сумма денег.Фото: МВД по РТ

- Служба безопасности Почты России оказывает необходимое содействие правоохранительным органам, - сообщили в пресс-службе.

Тем, кто не получил свои мобильные телефоны и гаджеты, возместят ущерб в соответствии с законом «О почтовой связи».