2018-11-16T14:56:42+03:00
Общество

В Татарстане предложили увеличить цены на сигареты до 450 рублей за пачку

Считается, что это могло бы стать хорошим шагом к борьбе с зависимостью людей от табака
Алина ГАБДУЛИНА
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Такие меры уже приняты в Европейском союзе и США.Такие меры уже приняты в Европейском союзе и США.Фото: Евгения ГУСЕВА
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За последние пять лет количество курящих людей в России сократилось на 18%, но медики Татарстана решили, что этого недостаточно. Так, главный врач Республиканского наркологического диспансера республики по детской наркологии Степан Криницкий предложил увеличить стоимость пачки сигарет до 450 рублей.

Врач считает, что это могло бы стать хорошим шагом к борьбе с зависимостью людей от табака, которая является большой проблемой.

- Вот если мы достигнем этих цифр, большое количество людей по экономическим причинам сможет прекратить свое самоотравление и отравление окружающих, - заявил Криницкий.

По его словам, сигареты, которые отравляют жизнь и самому курящему и окружающим, не должны стоить так дешево, как сейчас.

Известно, что это - не выдуманный Криницким способ борьбы с табакозависимостью. Такие меры уже приняты в Европейском союзе и США.

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