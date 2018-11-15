Тукай за сутки опередил Туполева, Лемаев вне конкуренции: Определились лидеры голосования за имена для татарстанских аэропортов

Финальный этап голосования за имена для 47 российских аэропортов стартовал только 12 ноября, но уже можно смело сказать, что интерес к голосованию просто колоссальный. Общее количество проголосовавших по стране превысило отметку в 360 тысяч. Меж тем, сегодня, напомним, только четвертый день, когда можно отдать свой голос. Кстати, проголосовать можно лишь один раз и только за одного кандидата.

Напомним, что в число 47 аэропортов страны, которым дадут имена выдающихся соотечественников, попали два татарстанских аэропорта - "Казань" и "Бегишево".

После предварительных этапов голосования определились финалисты. Так, на право дать казанскому аэропорту свое имя претендуют Габдулла Тукай, Андрей Туполев и Муса Джалиль. Аэропорт «Бегишево» назовут в честь Николая Лемаева, Дмитрия Менделеева, Салиха Сайдашева или Ивана Шишкина.

В решающем этапе голосования за название для казанского аэропорта уже поучаствовали более 14 тысяч человек. Результаты на официальном сайте проекта "Великие имена России" обновляются раз в сутки и они полны сюрпризов.

Так, накануне в "казанском" голосовании лидировал авиаконструктор Андрей Туполев, который с солидным отрывом опережал поэтов Габдуллу Тукая и Мусу Джалиля. Однако буквально за сутки все перевернулось с ног на голову. Благодаря резкому скачку голосов на первое место вышел Габдулла Тукай. За него проголосовали 6322 человека. Андрей Туполев расположился на втором месте. За него свои голоса отдали 5557 человек. Муса Джалиль немного отстал - 2450 голосов.

Возможно, что столь стремительный рывок голосов за Габдуллу Тукая связан с заявлением президента Татарстана Рустама Минниханова, который рассказал, что отдал свой голос как раз за Тукая. В "бегишевском" голосовании Миниханов предпочел кандидатуру Николая Лемаева.

- Если Тукай - это великий творец и символ татарской культуры, гордость многонационального народа Татарстана, то Лемаев - олицетворение промышленной мощи республики и символ трудовой славы многих поколений татарстанцев, - написал Минниханов в своем Инстаграме.

К слову, в голосовании за название для аэропорта "Бегишево" все не так запутано, как в казанской истории. Так, более 50% голосовавших отдали свое предпочтение именно Лемаеву - 4545. На втором месте Дмитрий Менделеев (2057), на третьем - Иван Шишкин (1346), на четвертом - Салих Сайдашев (794).

Отметим, что если лидирующие в Татарстане Тукай и Лемаев участвуют только в голосованиях за название одного аэропорта, то некоторые другие выдающиеся соотечественники попали в число финалистов для нескольких аэропортов.

Так, Андрей Туполев может дать свое имя, например, московским аэропортам Шереметьево и Внуково. В обоих голосованиях он, как и в казанском рейтинге, идет вторым, но, например в голосовании за название Шереметьево лидирующему Александру Пушкину он уступает всего 60 голосов.