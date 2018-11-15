2018-11-15T12:14:00+03:00
Спорт

Игрок команды экс-тренера казанского "Рубина" лишился части головы на тренировке

Понтус Дальберг из "Уотфорда", которым теперь руководит Хави Грасия, получил травму при столкновении с партнером [фото]
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: Рамиль Гали.Фото: Рамиль Гали.
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В одной из сильнейших футбольных лиг мира - Английской Премьер-Лиге, не так уж и много игроков и тренеров, связанных хоть как-то с российским футболом. Один из них, испанский тренер Хави Грасия. Да, речь именно о том человеке, который в 2016 году возглавил "Рубин" и ничего с казанским клубом добиться не сумел, покинув Татарстан ровно через год.

Сейчас он возглавляет английский "Уотфорд" и дела у него идут куда лучше, чем в России. "Уотфорд" идет на 7 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, претендуя на попадание в еврокубки, а Грасия даже как-то признавался лучшим главным тренером месяца английской Премьер-лиги.

Впрочем, не обходится и без инцидентов. Так, на одной из тренировок травму получил молодой голкипер "Уотфорда" Понтус Дальберг. В столкновении с партнером по команде на тренировке он получил повреждение головы. На видео, которое в своих соцсетях опубликовал основной вратарь английского клуба Бен Фостер, видно, что рана серьезная. Кажется даже, что Дальберг лишился части головы.

Фото: скиншот

Фото: скиншот

Впрочем, как оказалось, травма оказалась серьезной только на первый взгляд. Сам голкипер и не сразу заметил повреждение. По словам Фостера, он даже собирался встать и пойти, будто ничего и не произошло.

Напомним, что Грасия руководил "Рубином" в сезоне 2016/2017. Под его руководством казанцы заняли 9 место в Премьер-Лиге и дошли до полуфинала Кубка России.

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