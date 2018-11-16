2018-11-16T11:01:00+03:00
Общество

Детская сказка с «Татнефтью» и с золотом

Воспитанница Кичучатовской КСШ Компании «Татнефть» 8-летняя Наина Мужева приняла участие в одном из главных конноспортивных фестивалей мира в ОАЭ - Всемирном фестивале им. шейха Мансура бин Заеда, который состоялся на прошлой неделе
Рамис АМИНОВ
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«Татнефть», как известно, поддерживает и активно развивает коневодство и конный спорт в Татарстане. В рамках программы Компания обеспечивает всем необходимым свои конноспортивные школы, организует многочисленные соревнования в Альметьевске, является спонсором отдельных призов в бегах и скачках на Казанском ипподроме. Второй год подряд «Татнефть» организует соревнования на пони среди детей: это конкур, а также бега и скачки. Одержав победу в соревнованиях в столице Татарстана 30 августа, юная Наина получила приглашение от организаторов скачек в ОАЭ и право принять участие в скачках на пони (Pony Race) в Абу-Даби.

По словам заместителя начальника ОВП «Татнефти» Гияза Идиятуллина, детские соревнования по уровню организации и внимания ничем не отличаются от турнира больших скакунов.

- Все было организовано на высшем уровне. К Наине как самой юной спортсменке было приковано огромное внимание, - рассказал Гияз Идиятуллин. - Участницу встречали как большую звезду, с ней фотографировались, каждый пытался подбодрить нашу девочку.

В этих условиях понятно волнение маленькой девочки на огромном ипподроме. Отметим, что Наина выступила очень достойно: немного проиграв в стартовом створе, спортсменка изо всех сил пыталась наверстать упущенное, в итоге финишировав на 4-м месте среди 11 участников, которые представляли всю географию планеты: от Бельгии и Франции до Новой Зеландии и США. Исполнительный директор Всемирного фестиваля арабских скачек Лара Савая сделала Наине по-настоящему королевский жест - подарила золотые украшения.

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