Готовились к новогодним праздникам? В Татарстане обнаружили 17 тонн паленого алкоголя

До Нового года остались уже свитанные недели. Традиционно, накануне праздников активизируются сбытчики паленого спиртного. Так, на територии Татарстана выявили целую организованную группу, которая намеревалась реализовать фальсификат не только на территории республики, но и в соседних регионах России.

- Всего оперативники установили семерых подозреваемых, которые для организации производства и последующего складирования алкоголя использовали ряд жилых, подсобных и складских помещений, а также боксы на территории гаражных комплексов. Продукция сбывалась постоянным клиентам оптовыми партиями через сеть посредников. В их обязанности входил подбор лиц, готовых осуществлять производство и сбыт фальсификата, обеспечение безопасности при его перегрузке, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге, полицейским удалось изъять фальсифицированный алкоголь под брендами известных отечественных и зарубежных марок, а также сырье и оборудование для его изготовления. Улов, стоит сказать, оказался внушительным.

- Пресечена деятельность пяти подпольных цехов, локализованы 10 мест хранения, из которых в общей сложности изъято порядка 17 тонн фальсификата", - добавила Ирина Волк.

В итоге по данному факту возбудили уголовное дело. В отношении двоих участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.