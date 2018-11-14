Казанский ответ Queen: В интернете появилась полное видео "Богемской рапсодии" от работников казанского завода

Видео от казанского предприятия появлось утром 14 ноября и сразу же успело стать настоящим хитом в инернете. Напомним, сотрудники завода "Казаньоргсинтез" решили оригинально прославить свой родной завод. При помощи профессиональных операторов и режиссеров они сняли такой видеоролик о заводе, который собрал хайп - он не набирает популярность в соцсетях,но и в целом на просторах интернета. В клипе сотрудники перепели "Богемскую рапсодию" группы Queen.

В этот клипе химики-технологи предприятия поразили вокалом ипоэтическим талантом. Авторы "химического" перевода слов песни подобрали рифмы к таким словам, как "пропилен", "ацетон" и "поликарбонат".

В новой версии композиции прославляются престиж работы на производстве, привлекательность выбора рабочей профессии и возможность творческого выражения не только во время домашних посиделок.

Герои клипа замечают, что работать на таком масштабном предприятии очень почетно: "Это вам не в "Танки" гонять по сети".

Все это происходит словно во время обзорной экскурсии по предприятию, где зритель словно теряется среди множества труб:

- Я вижу трубы, ничего не понимаю.

- Ты поймешь, ты поймешь...

Поклонники группы Queen отмечают максимально приближенные к оригиналу ноты и настроение.

Создатели клипа сообщили "КП-Казань", что оригинальная идея принадлежит сотрудникам предприятия.

- От нас только исполнение, съемки, - сообщили они на условиях анонимности. - Может, люди посмотрели кино, им понравилось, и родилась такая идея.

Но оказалось, что это была не полная версия! Самый полный вариант продолжительностью 5.45 минут опубликовали создатели хита только что!