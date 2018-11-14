"Мне обещали дом, но полгода держали в гостинице, а потом поселили на базе": Бывший игрок "Рубина" раскритиковал клуб и жизнь в России

Полузащитник Алекс Сонг, выступавший за "Рубин" в 2016 и 2017 годах, рассказал. что ему плохо жилось в Казани. В интервью The Telegraph он рассказал, в частности, что должен был врать родным и близким, что ему в России хорошо, чтобы родные не волновались.

- Я не мог сказать, что мне было плохо. Приходилось говорить, что у меня все в порядке. Я не мог позволить, чтобы за меня переживали, особенно жена и мои дети, - цитирует Сонга британское издание.

Сонг приехал в "Рубин" летом 2016 года. Тогда в Казани строили грандиозные планы и устроили массовую закупку игроков, опередив по стоимости потраченных денег даже мадридский "Реал". Сонг, за плечами которого были выступления за "Барселону" и лондонский "Арсенал", достался "Рубину" бесплатно и должен был стать главной звездой Премьер-лиги. Однако прием в Казани, по словам Сонга, оказался не самым лучшим.

- Когда я приехал в Казань, мне обещали дать дом, нодержали в гостинице. Время шло, а дома все не было. Прошло месяц, два, шесть. Только после этого меня забрали из гостинице и отвезли на тренировочную базу. Там были хорошие условия. но это все равно был не дом. Мне сказали, что дом будет, надо только подождать. Однако затем я встретился с женщиной, которая должна была проектировать дом и она сказала, что никто из "Рубина" к ней не обращался, - заявил Сонг.

По словам камерунца, он редко выбирался в город и практически все время был на базе. Друзей у него не было, поэтому он мало где бывал и даже не включал телевизор.

- Я сидел в комнате при выключенном свете. Я не знаю, почему я его выключал. Я не смотрел телевизор. Там все было на русском, а я не знал языка. Единственными отдушинами были компьютер и телефон. Казань - прекрасное место. Есть хорошие рестораны и хорошие люди, но, честно говоря, я редко там бывал, потому что у меня не было друзей. Может быть два-три раза я был в ресторане. Я просто сходил с ума. Я не плакал, но у меня был стресс, - отметил камерунский футболист.

Летом 2017 года в "Рубине" сменился тренерский штаб. На смену Хави Грасии пришел Курбан Бердыев. Поменялось и руководство, а с ним и вектор развития. В клубе выявили многомиллионные долги и держать в команде высокооплачиваемых игроков не предсталялось возможным. В клубе 4 месяца не платили деньги, а Сонг, как и ряд других легионеров почти не играл.

- В клубе уверяли, что деньги обязательно заплатят, надо только подождать. но я не мог ждать. У меня были кредиты в Лондоне. Мне звонили из банка и спрашивали, когда я заплачу? Я никогда до этого не волновался о деньгах, но пришлось, - рассказал экс-игрок "Рубина".

Сонг покинул "Рубин" прошлой зимой. Полгода он сидел без работы, а летом перебрался в швейцарский "Сьон".

- В Казани я потерял год своей карьеры, но сейчас я счастлив. Я хотел играть в Европе и готов играть еще 4-5 лет, - отметил Сонг.

К слову, Сонг и "Рубин" долго не могли найти консенсус после разрыва контракта. Сонг требовал невыплаченные деньги, а клуб настаивал на том, что игрок самовольно разорвал контракт и покинул клуб. Однако в конце лета стороны все же разрешили конфликт мирным путем.