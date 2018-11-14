2018-11-14T15:15:59+03:00
Происшествия

В Казани КАМАЗ на полном ходу снес микроавтобус и протаранил торговый центр с вывеской "Свадебные салоны"

По предварительным данным, никто не пострадал
Мария ЛУКОЯНОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Авария произошла утром 14 ноября в Приволжском районе столицы Татарстана. Как рассказали "КП-Казань" очевидцы, все произошло на проспекте Победы возле торгового центра "Проспект". Там на обочине остановился микроавтобус, из которого вышел водитель. Мужчина ушел на некоторое время, и в автомобиль на полном ходу врезался КАМАЗ.

- Вроде, КАМАЗ - ассенизатор, у него две цистерны, - сообщил очевидец Максим. - Водитель потом говорил, что у него тормоза не сработали.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Но автомобилям причинен значительный ущерб.

- Среди версий произошедшего и неисправность автомобиля, и человеческий фактор - водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, вот и произошло ДТП, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

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