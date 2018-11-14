Массовая чистка: в Казани разом отчислили более 100 студентов медицинского университета

В Казанском государственном медицинском университете прошла массовая чистка студентов. Так, за академическую задолженность по учебе отчислили сразу 144 человека со второго по пятые курсы.

Во вторник, 13 ноября, вузе состоялось собрание, на котором приняли участие как отчисленные студенты, так и их родители. Об этом сообщает "Вечерняя Казань". Во время встречи стало ясно, что больше всего уже экс-студентов обучались на факультетах педиатрии (66 человек) и лечебного дела (38). Многие из них не смогли осилить зачет по анатомии, который сдается на первом курсе. Ребят перевели на второй курс с условием пеесдачи предмета во время дополнительной сессии, но и со второй попытки они с анатомией не справились. По мнению одного из родителей, это не вина ребят.

- Речь об отсутствии знаний у студентов или о плохой организации образовательного процесса? Известно, что если 10% учащихся не справляются с конкретным предметом, встает вопрос о штатных изменениях, - передает издание слова отца бывшего второкурсника.

На это ректор университета Алексей Созинов ответил, что учебное заведение не имеет проблем с преподаванием анатомии, просто студенты недобросовестно осваивают ее.

Известно, что всего в текущем году из Казанского медицинского университета было отчислено 417 человек. Из них именно по академической задолженности - 228 человек.

Напоследок Созинов отметил, что администрация вуза не имеет никакой выгоды от отчисления своих воспитанников.