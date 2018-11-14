2018-11-14T11:57:16+03:00
Общество

"Это вам не в "Танки" гонять по сети": Рабочие казанского завода перепели "Богемскую рапсодию" Queen на "химический лад"

Видеоролик появился в соцсетях и завоевывает популярность
Мария ЛУКОЯНОВА
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Оригинально решили прославить свой родной завод сотрудники казанского предприятия "Оргсинтез". При помощи профессиональных операторов и режиссеров они сняли такой видеоролик о заводе, который стремительно набирает популярность в соцсетях, да и вообще на просторах интернета. Обычные сотрудники перепели "Богемскую рапсодию" группы Queen.

В этот клипе химики-технологи предприятия поразили вокалом ипоэтическим талантом. Авторы "химического" перевода слов песни подобрали рифмы к таким словам, как "пропилен", "ацетон" и "поликарбонат".

В новой версии композиции прославляются престиж работы на производстве, привлекательность выбора рабочей профессии и возможность творческого выражения не только во время домашних посиделок.

Герои клипа замечают, что работать на таком масштабном предприятии очень почетно: "Это вам не в "Танки" гонять по сети".

Все это происходит словно во время обзорной экскурсии по предприятию, где зритель словно теряется среди множества труб:

- Я вижу трубы, ничего не понимаю.

- Ты поймешь, ты поймешь...

Поклонники группы Queen отмечают максимально приближенные к оригиналу ноты и настроение.

Создатели клипа сообщили "КП-Казань", что оригинальная идея принадлежит сотрудникам предприятия.

- От нас только исполнение, съемки, - сообщили они на условиях анонимности. - Может, люди посмотрели кино, им понравилось, и родилась такая идея.

Работники казанского завода перепели "Богемскую рапсодию".Фильм "Богемская рапсодия" о легендарной группе "Queen" набирает обороты ! Вот и работники ПАО "Казаньоргсинтез" не остались в стороне и исполнили свою рапсодию к юбилею предприятия.

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